Premjero vizitas Pakaunėje: aptarė savivaldybės aktualijas, apžiūrėjo planuojamą kelių jungtį

Premjerą lydėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Seimo narys Šarūnas Šukevičius, Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Mindaugas Maciulevičius.
„Kauno rajonas yra puikus pavyzdys, kaip aktyvi savivalda, investicijos, verslas ir žemės ūkis kartu stiprina Lietuvą. Čia pritraukiamos investicijos, kuriamos darbo vietos, vystoma moderni pramonė ir žemės ūkis. Turime sudaryti sąlygas šio regiono potencialui dar labiau atsiskleisti – geresnis susisiekimas ir infrastruktūra reiškia ne tik patogesnį gyvenimą žmonėms, bet ir naujų galimybių verslui ir visai šalies ekonomikai“, – sakė premjeras.
Vienas pagrindinių vizito akcentų buvo planuojama A1–A6 kelių jungtis, turėsianti pagerinti Kauno LEZ ir oro uosto pasiekiamumą, perskirstyti sunkiojo transporto srautus ir sumažinti tranzitą Ramučių ir Karmėlavos gyvenamosiose teritorijose. Aptariant projekto įgyvendinimą, pažymėta, kad Kauno rajono savivaldybė jau atliko reikšmingą darbą – parengė galimybių studiją, patvirtino specialųjį planą ir įgyvendino žemės paėmimo procedūras.
„Ši jungtis yra nepaprastai svarbi nuo spūsčių kenčiantiems Karmėlavos seniūnijos gyventojams ir LEZ veikiančioms verslo įmonėms“, – pabrėžė Kauno rajono meras. Kalbėta ir apie kitą, jau pradėtą kurti jungtį – Kanalo gatvę Giraitėje (Užliedžių sen.).
Vizito „Pienas LT“ metu premjeras susipažino su įmonės veikla ir jos kuriama pridėtine verte Lietuvos ekonomikai. Jis pabrėžė, kad infrastruktūros plėtra, investicijų pritraukimas ir stiprus žemės ūkio sektorius – skirtingos sritys, tačiau visos jos prisideda prie Kauno rajono ekonominio augimo ir stiprina Lietuvos regionų potencialą.
„Kauno rajono pažanga rodo, kad regionų stiprėjimas yra neatsiejama Lietuvos augimo dalis. Mūsų tikslas – kad plėtros galimybės būtų kuriamos ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose, kuriuose gimsta investicijos, inovacijos ir naujos darbo vietos“, – pabrėžė ministras pirmininkas.
Kauno rajono pažanga rodo, kad regionų stiprėjimas yra neatsiejama Lietuvos augimo dalis.
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