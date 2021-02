Prezidento apdovanotas Kauno GMP vadovas N. Mikelionis: tai paskatinimas judėti pirmyn

Padėka visai komandai

N. Mikelionis portalui kauno.diena.lt tikino, kad jam prezidento G.Nausėdos suteiktas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius yra didelis įvertinimas. Tačiau Kauno GMP vadovas pažymėjo, kad apdovanojimas iš tiesų skiriamas visai komandai, nes be jos nebūtų pavykę įkurti „Karštosios koronos linijos“ ir 1808 telefonu atsiliepti į tūkstančius žmonių skambučių, kurie registravosi ir dar registruojami atlikti koronaviruso testus.

„Aš puikiai suvokiu, kad tai yra visos organizacijos įvertinimas. Be komandos, be čia dirbančių žmonių ir savanorių iš Šaulių sąjungos, Krašto apsaugos tarnybos, be universiteto, savivaldybės bei Sveikatos apsaugos ministerijos pagalbos, ko gero, niekas nebūtų įvykę. Šį apdovanojimą priimu kaip darbo įvertinimą. Tai tikrai didelis paskatinimas judėti į priekį“, – kalbėjo N.Mikelionis.

K. Kavolėlio / Fotobanko nuotr.

Nuolatinis bendradarbiavimas

N.Mikelionis teigė, kad visos pandemijos metu vyksta nuolatinis bendravimas su įvairiais specialistais, ministerijų bei prezidentūros atstovais. Ne išimtis – ir su šalies vadovu G.Nausėda. Beje, jis ir pats lankėsi „Karštojoje koronos linijoje“ ir pats išbandė atsiliepti į skambučius.

„Prezidentas lankėsi pas mus pačioje pradžioje, kai darbavosi daug savanorių. Tai buvo labai svarbus vizitas ne tik dėl to, kad parodėme, kaip viskas veikia, bet taip pat tai buvo ir motyvacija savanoriams. Mes nuolat su visom institucijomis bendraujame, nes mūsų darbas yra labai specifinis“, – sakė Kauno GMP vadovas.

Jis prisipažino, kad jau yra idėjų, kaip dar pagerinti paslaugų kokybę, tačiau kol kas įgyvendinimo data nėra aiški, nes norima kuo geriau susitvarkyti su dabartiniais pandemijos iššūkiais.

„Pas žmones tikrai netrūksta idėjų. Atkeliauja nauji tyrimo metodai, antikūnų testai, pats vakcinavimas, tad darbo tikrai niekam nepritrūks. O 1808 skambučių paslauga per metus gerokai sustiprėjo ir ateityje ją būtų galima labiau integruoti į sveikatos sistemą. Tikrai minčių yra, kaip išnaudoti įgytą patirtį, bet dabar svarbiausia pabaigti tvarkytis su pandemija, o tada ir bus sprendžiami kiti klausimai“, – apie tai, kad norėtų išnaudoti įgytą patirtį, užsiminė N.Mikelionis.