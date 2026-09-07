Prezidentui Valdui Adamkui – išskirtinis muzikinis sveikinimas

Rudenėjančiame Kaune vykusi popietė tapo simboliniu festivalio „BandFest Kaunas 2026“ baigiamuoju akordu.
Istorinėje erdvėje skambėjusi muzika sujungė Lietuvos valstybės praeitį, prezidentystės tradiciją ir šiandieną, o iškilmingas koncertas tapo nuoširdžiu muzikiniu sveikinimu Prezidentui Valdui Adamkui. Tai buvo koncertas, kuriame skambėjo istorija.
Muzikinis sveikinimas Prezidentui Valdui Adamkui nuskambėjo Kaune – mieste, kuris ne vieną kartą tapo svarbia Lietuvos valstybingumo istorijos scena.
Kaunas yra ypatingai susijęs ir su paties Prezidento Valdo Adamkaus gyvenimo keliu. Čia prasidėjo jo jaunystės metai, čia formavosi pirmieji jo santykiai su Lietuvos visuomeniniu ir kultūriniu gyvenimu, o šiandien Kaunas vėl tapo vieta, kurioje jo jubiliejui buvo skirta muzika.
Dar daugiau istorinių prasmių šiam sveikinimui suteikė pati Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra, kurios kiemelyje ir vyko koncertas. Kaunui tapus laikinąja sostine, 1919 – 1940 metais čia veikė Lietuvos Respublikos Prezidentūra, o rūmuose rezidavo trys tarpukario Lietuvos prezidentai – Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis ir Kazys Grinius.
Todėl Prezidentui Valdui Adamkui skirtas koncertas šioje erdvėje įgavo ypatingą simbolinę prasmę, nes čia susitiko skirtingi Lietuvos prezidentystės istorijos laikai – tarpukario valstybės kūrėjų atmintis ir šiuolaikinės, atkurtos Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus kelias.
Šioje ypatingoje vietoje suskambėjusi muzika buvo skirta žmogui, kurio gyvenimo istorija neatsiejama nuo Lietuvos valstybės kelio.
Prezidentas Valdas Adamkus dar iki tapdamas šalies vadovu aktyviai dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje ir Lietuvos laisvinimo veikloje, rėmė Lietuvos nepriklausomybės siekį, telkė visuomenę ir jaunimą.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jo veikla buvo susijusi su valstybės institucijų stiprinimu, Sąjūdžio rėmimu, Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimu, mokslo ir kultūros puoselėjimu.
Dvi Prezidento kadencijos tapo svarbiu Lietuvos įsitvirtinimo Europos ir transatlantinėje erdvėje laikotarpiu – pristatydama programą jautrius žodžius apie Prezidento Valdo Adamkaus kelią skyrė koncerto vedančioji Justė Jankauskaitė.
Koncerte – laudacijoje skambėjo Lietuvos kompozitorių kūriniai, tarp jų – Emeriko Gailevičiaus, Stasio Gailevičiaus, Jono Brauno ir Juozo Gudavičiaus muzika.
Programoje buvo ir istoriniai maršai, kurių dalį iš senųjų rankraščių atkūrė bei pučiamųjų orkestrui aranžavo kompozitorius Kazys Daugėla. „Karo muziejaus maršas“, „Prezidentas Smetona“, „Prezidento maršas“, „Vyties kryžiaus kavalierius“, „Ramovėnų maršas“ ir kiti kūriniai klausytojus tarsi vedė per skirtingus Lietuvos istorijos laikotarpius.
Maršas šįkart skambėjo ne tik kaip iškilmingas muzikos žanras. Jis tapo muzikiniu tiltu tarp praeities ir dabarties – tarp žmonių, kurie kūrė Lietuvos valstybės istoriją, ir mūsų, kurie šiandien ją tęsiame. Ypač simboliškai nuskambėjo „Prezidento maršas“.
Jis tapo ne tik muzikiniu kūriniu, bet ir savotiška pagarba Lietuvos prezidentystės tradicijai bei išskirtiniu sveikinimu Prezidentui Valdui Adamkui ir simbolinis „ačiū“ už Lietuvai skirtus metus.
Šis koncertas buvo ypatingas ir pačiam Kauno pučiamųjų instrumentų orkestrui „Ąžuolynas“, kuris šiemet mini 65-erius kūrybinės veiklos metus.
Per šešis dešimtmečius keitėsi orkestro kartos, dirigentai, repertuaras ir klausytojai, tačiau išliko svarbiausia – gyva pučiamųjų muzikos tradicija ir gebėjimas didingą skambesį paversti valstybinių bei iškilmingų progų muzika.
Vadovaujamas vyriausiojo dirigento Giedriaus Vaznio, „Ąžuolynas“ šią tradiciją atnešė į Istorinės Prezidentūros sodelį – erdvę, kurioje Lietuvos valstybės istorija atrodo ypač arti.
Tad šioje popietėje simboliškai susitiko dvi sukaktys, du keliai ir viena Lietuva: Prezidento artėjantis jubiliejus ir 65 metų „Ąžuolyno“ muzikinė kelionė.
Koncerto pabaigoje išliko ne tik paskutiniai maršo akordai, bet ir ypatingas jausmas, kad istoriją galima pagerbti ne vien žodžiais.
Prezidentui Valdui Adamkui skirta muzika tapo šviesiu sveikinimu – su pagarba nueitam gyvenimo keliui, su dėkingumu už Lietuvai skirtus metus ir su linkėjimu, sveikatos, šviesių dienų, artimų žmonių šilumos ir muzikos, kuri visada primena tai, kas brangu.
„Tai buvo ne tik sveikinimas Prezidentui. Tai – pagarba Lietuvos prezidentystės tradicijai, Kaunui, jo istorinei atminčiai ir žmonėms, kurių darbai skirtingais laikotarpiais kūrė mūsų valstybės istoriją“, – koncertą pristatė koncertinės įstaigos vadovas Vaidas Andriuškevičius, numatęs “BandFest Kaunas 2026” baigiamąjį akordą skirti Prezidentui Valdui Adamkui.
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