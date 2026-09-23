Prie restorano „Legenda“ apmokestinta aikštelė: vieta įtraukta į Žaliąją zoną

„Šiuo sprendimu keičiamas Kauno miesto vietų, kuriose renkama vietinė rinkliava už naudojimąsi nustatytomis vietomis automobiliams statyti, sąrašas, papildant Žaliąją zoną nauja vieta – aikštelė Šiaurės pr. (prieš pastatą Nr. 5A) ir su ja besiribojanti teritorija prie sklypo Šiaurės pr. 5A“, – kuriose Šiaurės prospekto vietose bus naujai renkamas mokestis už automobilių statymą, nurodoma projekto aiškinamajame akte.
Matyti, kad taryba pritarė, jog vietinė rinkliava būtų renkama ne tik pačioje aikštelėje prie „Legendos“, bet ir ties jos tvora. Aikštelėje telpa apie 25 automobiliai, o ties tvora – šešios vietos.
Ši aikštelė – tankiai apgyvendintame miegamajame Eigulių rajone. „Kauno diena“ yra rašiusi, kad Eigulių seniūnija buvo įpareigojusi restorano valdytojus nuimti tvoras, mat aikštelė buvo užimta be miesto žinios. Nuėmus tvoras, gyventojams atsivėrė galimybės čia laisvai statyti automobilius, tad aikštelę vietiniai greitai pradėjo pildyti.
Dabar vietos gyventojai pastebėjo, kad trečiadienį jau pradėta įrenginėti ženklus, nurodančius apie mokamą automobilių statymą.
Žaliojoje zonoje vietinė rinkliava renkama darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. Tai reiškia, kad dienomis tiek gyventojams, tiek ir restorano svečiams už automobilio statymą teks susimokėti 0,5 euro už valandą. Tačiau naktimis ir savaitgaliais išlieka galimybė čia transportą statyti nemokamai.
„Kauno diena“ anksčiau skelbė, jog vasarą taryba buvo apmokestinusi ir kitą automobilių stovėjimo aikštelę, įsikūrusią Islandijos pl. 31, ties autoservisu „Inchape Motors“. Ši aikštelė – kitoje gatvės pusėje, nei dabar apmokestinta aikštelė ties „Legenda“. Šioje vietoje ilgai laukti nereikėjo ir verslas rezervavo visas vietas, tad Žaliosios zonos ženklas ilgai neužsibuvo, tad gyventojai dabar šia aikštele naudotis negali.
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