Priedangos bus įrengtos dar keliuose Kauno daugiabučiuose

Dar praėjusiais metais Kauno miesto taryba patvirtino programą, pagal kurią gali būti skiriamas finansavimas priedangų įrengimui daugiabučių namų rūsiuose, tačiau pernai buvo tik pavienių pasiteiravimų, tačiau norinčių pasinaudoti programa taip ir neatsirado. Šiemet ledai pajudėjo.
Pavasarį Kauno taryba pritarė prisidėti prie priedangų įrengimo trijuose daugiabučiuose namuose: Kovo 11-osios g. 102, Baltų pr. 165 bei Aukštaičių g. 41. Dabar pritarta, kad miestas skirs lėšų dar trijų daugiabučių priedangoms.
Pagal dabartinį projektą numatyta, kad papildomi išėjimai, avarinė apšvietimo sistema ir kiti elementai bus įrengti Prancūzų g. 59, Naujakurių g. 86 bei Pagėgių g. 26 daugiabučių namų rūsiuose.
Šių namų priedangoms Kauno miesto savivaldybė skirs beveik 22,8 tūkst. eurų.
Taryba sprendimą priėmė bendru sutarimu.
Kasmet Priedangų įrengimo daugiabučiuose namuose programai iš Kauno miesto biudžeto skiriama po 100 tūkst. eurų. Konkreti suma vienam projektui nėra nustatoma – finansavimas gali siekti iki 100 proc. visų išlaidų, įskaitant projektavimo, ekspertizės, techninės priežiūros ir realių priedangų įrengimo darbų kaštus.
Savivaldybė finansuoja darbus, susijusius su konstrukcijų stiprinimu, avarinių išėjimų įrengimu, elektros instaliacijos atnaujinimu, vandens tiekimo, oro filtravimo, apšvietimo ir kitų inžinerinių sistemų modernizavimu bei pritaikymu autonominiam energijos šaltiniui.
Dalyvauti programoje gali daugiabučių namų savininkų bendrijos, administratoriai ar kiti įgalioti atstovai, jei sprendimui pritaria dauguma (50 proc. + 1) butų ir kitų patalpų savininkų.
Paraiškas su reikalingais dokumentais galima teikti Kauno miesto savivaldybei. Daugiau informacijos apie programos sąlygas – kaunas.lt.
Naujausi komentarai