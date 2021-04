Prisiekė nauja Kauno tarybos narė: sveikinimai – tik virtualiai

Ji pakeitė netikėtai pernai gruodį mirusį Petrą Bingelį. Nuo to laiko miesto tarybos opozicija dirbo ne pilna sudėtimi. Iš pradžių svarstyta, kad laisvą vietą užims Jonas Banys, nes jis buvo likęs pirmasis po rinkimų brūkšnio. Tačiau politikas mandato atsisakė dėl to, kad negalėjo suderinti tarybos posėdžių ir darbo užsienyje. Dėl to mandatas buvo pasiūlytas kitai pagal sąrašą reitinguotai TS-LKD atstovei – A.Filinaitei.

Dėl karantino šiuo metu tarybos posėdžiai vyksta tik nuotoliniu būdu, todėl ir priesaiką politikai stebėjo kompiuterių ekranuose. A.Filinaitė priesaiką davė savivaldybės Didžiojoje salėje. Priesaiką priėmė Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Vincentas Vobolevičius. Daugiau nieko salėje nebuvo, tad ir realių plojimų ir kolegų dovanojamų gėlių naujoji tarybos narė A.Filinaitė nesulaukė.

Naujoji politikė į Kauno tarybą išrinkta pirmą kartą, tačiau savivaldybės koridoriai jai geri pažįstami, nes A.Filinaitė dirbo Kultūros paveldo skyriaus vedėja. Dabar ji darbuosis Švietimo ir kultūros komitete.