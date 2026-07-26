Radinys prie žydų kapinių pribloškė

Justina Vaičiūnienė išvedė pasivaikščioti šunelį. Balio Sruogos gatvėje jos laukė netikėtumas.
„Augintis užsimanė savo reikalų ir aš jį pavedžiau kiek į šalį prie žolės. Tada netoli kapinių tvoros pastebėjau blizgančią krūvą. Nustebusi pagalvojau, kad kas nors išpylė saldainius, bet greitai supratau, kad tai yra baterijos“, – apie netikėtumą papasakojo moteris.
Kaunietė apgailestavo dėl atsainaus, nerūpestingo žmonių požiūrio į aplinką. Pabrėžė, kad šiukšles bet kur verčiantys pažeidėjai pareigą tausoti ir tvarkyti aplinką užverčia kitiems.
„Surinkau baterijas į maišelius. Vos parvilkau, nes, manau, svėrė per 10 kg. Šiandien su vyru nuvešime baterijas į surinkimo punktą“, – sakė J.Vaičiūnienė.
Ji atkreipė dėmesį, kad toje vietoje, šalia kapinių tvoros, kur buvo rastos baterijos, dažnai savavališkai atsikratoma įvairiomis atliekomis.
„Tai būna šakos, žolės nuopjovos. Kartą pamačiau, kaip į patvorį vertė šiukšles. Priėjau, pasakiau, kad taip daryti negalima. Sugėdinau“, – pabrėžė su aplinkos teršimu nesitaikstanti kaunietė.
(be temos)
(be temos)
(be temos)