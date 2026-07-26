 Radinys prie žydų kapinių pribloškė

Radinys prie žydų kapinių pribloškė

2026-07-26 05:00
Arūnas Dambrauskas

Žaliakalnio gyventoja manė žolėje radusi krūvą saldainių. Vis dėlto priėjusi arčiau pamatė, kad tai labai kenksmingos atliekos – panaudotos baterijos.

Pozicija: svetimas šiukšles surinkusi ir į tinkamą vietą nuvežusi J.Vaičiūnienė nesitaiksto su netvarka.

Justina Vaičiūnienė išvedė pasivaikščioti šunelį. Balio Sruogos gatvėje jos laukė netikėtumas.

„Augintis užsimanė savo reikalų ir aš jį pavedžiau kiek į šalį prie žolės. Tada netoli kapinių tvoros pastebėjau blizgančią krūvą. Nustebusi pagalvojau, kad kas nors išpylė saldainius, bet greitai supratau, kad tai yra baterijos“, – apie netikėtumą papasakojo moteris.

Kaunietė apgailestavo dėl atsainaus, nerūpestingo žmonių požiūrio į aplinką. Pabrėžė, kad šiukšles bet kur verčiantys pažeidėjai pareigą tausoti ir tvarkyti aplinką užverčia kitiems.

„Surinkau baterijas į maišelius. Vos parvilkau, nes, manau, svėrė per 10 kg. Šiandien su vyru nuvešime baterijas į surinkimo punktą“, – sakė J.Vaičiūnienė.

Ji atkreipė dėmesį, kad toje vietoje, šalia kapinių tvoros, kur buvo rastos baterijos, dažnai savavališkai atsikratoma įvairiomis atliekomis.

„Tai būna šakos, žolės nuopjovos. Kartą pamačiau, kaip į patvorį vertė šiukšles. Priėjau, pasakiau, kad taip daryti negalima. Sugėdinau“, – pabrėžė su aplinkos teršimu nesitaikstanti kaunietė.

Šiame straipsnyje:
radinys
baterijos
kapinės
panaudotos baterijos
Atliekos

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Komentarai

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Komentarai

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vergas labusas
Tos senos batareikos ch.ui.nia. Svarbiausia kad prie zydeliu kapiniu kur galima sikdyti sunis . O butu prie kataliku ar prie musulmonu ar provoslavu NIEKAS NE NEMATYTU. Lietuviai - zydu vergai.
4
0
taip,
labai gerai, kad ten šikina šunelį
6
0
Baterijos
Pox.,svarbiausia prie žydų kapinių.Reikia už žalą kelis limonus išmokėti.
1
-1
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