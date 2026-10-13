„Renkuosi gyventi“: nemokamas smurto ir savižudybių prevencijos renginys

Šių metų programoje edukacinius ir įkvepiančius pranešimus skaitys aktorius Giedrius Savickas, psichologė Valija Šap, psichoterapeutė bei Geštalto instituto įkūrėja Brigita Kaleckaitė, kunigas Gabrielius Satkauskas ir visuomenės sveikatos specialistė Viktorija Andreikėnaitė.
Vėliau renginio dalyviai bus kviečiami stebėti atvirą diskusiją, kurioje bus gvildenamos jautriausios emocinės sveikatos temos. Diskusiją moderuos žurnalistė, komunikacijos specialistė Viktorija Urbonaitė.
„Frazė „Man viskas gerai…“ neretai tampa gilaus liūdesio ir vienatvės priedanga. Kartais užtenka vos vieno nuoširdaus klausimo, kad padėtume šalia esančiam suprasti, kad jis ne vienas. Šis renginys – tai saugi erdvė kiekvienam, nuo moksleivio iki senjoro, kuriam rūpi savo ir artimųjų emocinė gerovė“, – teigė Všį „Gerumos rankos“ darbuotojai.
Meninėje dalyje lankytojai išvys išskirtinį pasirodymą: Vytauto Lukočiaus diriguojamą VDU kamerinį orkestrą ir VDU akademinį chorą „Vivere Cantus“ bei Juozo Naujalio muzikos gimnazijos jaunimo mišrų chorą „Cantica“ (vadovas Rolandas Daugėla). Taip pat bus pristatyta choreografės ir šokio judesio terapeutės Gabrielės Raudytės-Dombrauskės šokio kompozicija.
„Žalgirio“ arenoje visą dieną veiks ir didelė pagalbą teikiančių organizacijų mugė. Čia lankytojai galės nemokamai konsultuotis su psichologais, dvasininkai kvies dvasiniams pokalbiams, veiks poilsio zona bei bus eksponuojama fotografijų paroda „Kelias. Po visko“.
Renginį vainikuos nemokamas garsių šalies atlikėjų koncertas, kuriame pasirodys „Sisters on Wire“, Petunija, Monika Pundziūtė (Monique) ir grupė „8 Kambarys“ kartu su Kotryna Aurėja.
Programa:
- 12.00 val. – Organizacijų mugės pradžia
- 14.00 val. – Oficialus renginio atidarymas
- 14.20 val. – Lektorių pranešimai
- 16.20 val. – Diskusija
- 17.00 val. – Koncertas
Renginys visiškai nemokamas ir atviras visiems.
Daugiau informacijos apie iniciatyvą rasite čia.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
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Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius
|www.tuesi.lt
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Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
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Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
|
1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
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Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
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+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
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+370 606 07205
Susidūrus su registracijos anketos gedimais
|Jaunimo linija
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 28888 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
|
116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai
|
+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
|Vilties linija
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai
|
116 123 (visą parą kasdien)
Pokalbiai internetu
|Pagalbos moterims linija
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
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+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Atsako per 24 val.
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Mamos linija
Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai
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Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)
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Ankstukų pagalbos linija
Nemokama psichologinė pagalba
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+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)
|Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai
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+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)
Rašyti laišką
|Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"
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+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)
Atsako per 72 val.
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Tėvų linija
Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai
|
+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)
Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas
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Sidabrinė linija
Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu
|+370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)
Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.
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