Repetavo priėmimą ekstremaliosios situacijos atveju

Pagal pratybų scenarijų Kauno rajonas atliko priimančiosios savivaldybės vaidmenį – į Garliavą iš Kazlų Rūdos, Švenčionių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių atvyko daugiau kaip 100 žmonių. Tai didžiausias vienoje savivaldybėje numatytas priimamų gyventojų skaičius per šias pratybas.
Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje buvo praktiškai išbandyta visa gyventojų priėmimo grandinė – atvykusių žmonių registracija, jų poreikių įvertinimas, informacijos perdavimas, tarnybų veiksmų koordinavimas, maitinimo, medicininės pagalbos ir laikino apgyvendinimo organizavimas.
Mokykloje paruoštos patalpos 100 žmonių apgyvendinti, prireikus jų skaičių būtų galima padidinti iki 150. Numatyta atskira vieta žmonėms su augintiniais, izoliacijos patalpa, mamos ir vaiko kambarys, pasirūpinta vandeniu, higienos ir pirmojo būtinumo priemonėmis, o gydytojai ir slaugytojai buvo pasirengę teikti medicininę pagalbą.
Taip pat išbandytas pasirengimas galimiems infrastruktūros sutrikimams – dingus elektrai būtų naudojami generatoriai, o sutrikus įprastam ryšiui – radijo stotelės.
„Dokumentuose galime labai tiksliai surašyti procedūras, tačiau tik praktiškai jas išbandę pamatome, kas veikia sklandžiai, o kur dar reikia greitesnių sprendimų ar geresnio tarpusavio koordinavimo. Mūsų tikslas nėra po pratybų pasakyti, kad viską atlikome idealiai. Tikslas – silpnąsias vietas pamatyti dabar, kad realios krizės atveju jų būtų kuo mažiau“, – sakė Kauno rajono savivaldybės vicemeras, pratybų operacijų vadovas Laurynas Dilys.
Pratybose taip pat apsilankė vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė, kuri susipažino su Garliavoje įrengto gyventojų priėmimo punkto veikla.
Sklandų pratybų procesą užtikrino savivaldybės, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, policijos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, „Maisto banko“, Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro, Lietuvos šaulių sąjungos, žmonėms su negalia atstovaujančių organizacijų ir kitų institucijų bei tarnybų atstovai.
Krizės metu svarbiausia, kad institucijos veiktų išvien, kiekvienas žinotų savo atsakomybę, o žmogus – kur kreiptis ir kokios pagalbos gali tikėtis. Būtent tai Kauno rajone ir buvo išbandyta.
Naujausi komentarai