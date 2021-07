Riedantis „skiepų kabinetas“ Kaune stabtelėjo ties „Akropoliu“, toliau – Muzikinis teatras

Mobiliojo vakcinavimo centro startas Kaune buvo gana rezultatyvus – per keletą dienų paskiepyta keli šimtai kauniečių. Pasibaigus olimpinės atrankos krepšinio turnyrui, prie „Žalgirio“ arenos bazavęsis autobusas keliasi į naujas miesto erdves. Kita stotelė – Kauno „Akropolis“. Iki trečiadienio popietės visi norintieji galėjo pasiskiepyti, rinkdamiesi iš „Vaxzevria“, „Janssen“ ir „Comirnaty“ vakcinų.

„Norime iki rudens pasiekti bent 70 procentų imunizaciją mieste, todėl vakcinavimas paprastėja ir keliasi arčiau žmonių. Mobilusis vakcinavimo centras stovės prie didžiųjų prekybos centrų, keliaus į skirtingus Kauno mikrorajonus ir kitas miestiečių lankomas vietas.

Tai yra patogi alternatyva gyventojams, kurie nelinkę registruotis skiepui internetu, keliauti į Ledo rūmų vakcinavimo centrą, tačiau nori apsisaugoti nuo koronavirusinės infekcijos. Esame pasirengę vykti ir į didesnes įmones, kad darbuotojai galėtų greitai ir paprastai pasiskiepyti vienu ypu“, – teigė Kauno miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Paulius Keras.

Pasako P. Kero, pasiskiepyti mobiliajame vakcinavimo punkte be išankstinės registracijos trečiadienį kviesti tiek „Akropolio“ lankytojai, tiek ir šiame prekybos ir laisvalaikio centre dirbantys kauniečiai. Gyventojai galėjo laisvai rinktis iš „Vaxzevria“ („AstraZeneca“), „Janssen“ bei „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) vakcinų. Vos per kelias valandas pasiskiepijo gerokai per pusšimtis žmonių.

Esame pasirengę vykti ir į didesnes įmones, kad darbuotojai galėtų greitai ir paprastai pasiskiepyti vienu ypu.

Čia kauniečiai taip pat galėjo susitrumpinti laiko intervalą tarp pirmo ir antro skiepų nuo COVID-19. „Vaxzevria“ („AstraZeneca“) ir „Moderna“ vakcinomis galima revakcinuotis praėjus 4 savaitėms nuo pirmos injekcijos, o „Comirnaty“ („Pfizer-BioNTech“) antra dozė – po 21 dienos.

Ketvirtadienį mobilaus vakcinavimo centro autobusas nuo 11 iki 14 val. stovės prie Muzikinio teatro, kitomis dienomis keliaus į „Urmo“ miestelį, PLC „Mega“. Neatmetama galimybė stabtelėti ir prie pagrindinių miesto paplūdimių. Tikslūs maršrutai bei stovėjimo vietos bus skelbiamos internete svarbu.kaunas.lt ir Kauno savivaldybės feisbuko paskyroje.

Mobilusis vakcinavimo centras įrengtas viename iš 100 mieste kursuojančių „MAN Lion's City 12“ hibridinių autobusų, kurie neseniai papildė „Kauno autobusų“ parką. Erdvioje transporto priemonėje pastatytas vakcinų laikymui skirtas šaldytuvas, įvestas internetas, veikia oro kondicionavimo sistema. Taip pat klientų ir pačių medikų komfortui pasirūpinta staliukais, kėdėmis ir kitu inventoriumi.

Čia dirba 4 žmonių Kauno miesto poliklinikos komanda, kuri užtikrina, kad vakcinavimas vyktų tinkamai, o po skiepo pacientai jaučiasi gerai. Skaičiuojama, kad vienas asmuo paskiepijamas vos per 3 minutes, o po to ketvirtį valandos rekomenduojama praleisti medikų žinioje.

Kauno mieste veikiančios įmonės kviečiamos pasinaudoti galimybe išsyk paskiepyti visus vakcinuotis pageidaujančius darbuotojus. Susidomėjusių organizacijų atstovai gali kreiptis elektroniniu paštu noriuskiepo@kaunas.lt, nurodant norinčiųjų skiepytis skaičių.