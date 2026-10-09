„Rinkis prekę lietuvišką 2026“ forume dalyvavęs premjeras: tai labai svarbu krizės atveju

Taip jis kalbėjo penktadienį parodos „Rinkis prekę lietuvišką 2026“ forume Kaune.
Pasak premjero, sutrikus įprastiems rinkos mechanizmams, valstybė turi būti pasirengusi užtikrinti svarbiausius gyventojų poreikius. Tam būtina iš anksto susitarti, kas už ką atsakingas bei kaip bus organizuojamas gyventojų aprūpinimas maisto atsargomis.
„Valstybės rezervas – vienas esminių pasirengimo krizėms elementų. Kaip valstybė turime būti pasirengę situacijoms, kai įprasti rinkos mechanizmai sutrinka. Tačiau tam, kad galėtume užtikrinti svarbiausius savo žmonių poreikius, kad maisto atsargos būtų pasiekiamos ir paskirstomos greitai ir tinkamai, prie valstybės pastangų turi prisidėti verslas“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Prie valstybės pastangų turi prisidėti verslas.
Jo teigimu, valstybės rezervo sistema turi būti suderinta, o bendradarbiavimas su gamintojais ir tiekėjais išbandytas praktiškai.
„Iš tikrųjų tai – sudėtinga sistema, kuri privalo būti pagrįsta rizikų vertinimu, apskaičiuotais poreikiais, patikrintais scenarijais ir aiškiu atsakomybių pasidalijimu“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Premjeras pažymėjo, jog sistemą svarbu reguliariai testuoti praktikoje. Būtent todėl procedūros ir sąveika tikrintos prieš kiek daugiau nei savaitę pasibaigusiose mobilizacijos pratybose „Vyčio skliautas“.
VK: krizės atveju dalis valstybės rezervo gali nepasiekti gyventojų laiku
Kaip skelbė ELTA, Valstybės kontrolės (VK) auditas šiemet nustatė, kad valstybės rezervas sudaromas neatsižvelgiant į didžiausią riziką keliančius pavojus, esama jo kaupimo ir tvarkymo sistema neužtikrina, kad atsargų pakaktų ir kad prireikus jos būtų operatyviai pristatomos į reikiamas vietas.
Valstybės rezervą sudaro 665 skirtingos atsargų pozicijos – medicinos, susisiekimo ir civilinės saugos priemonės, maisto produktai.
Visgi auditas parodė, kad Vyriausybė nėra patvirtinusi didžiosios dalies šių atsargų, jų kiekių ir terminų bei iki kada jos turi būti sukauptos, nors to reikalauja teisės aktai.
Laikotarpiu nuo 2022-ųjų iki 2025 m. pirmojo pusmečio valstybės rezervo atsargoms kaupti ir prižiūrėti iš viso skirta 12,6 mln. eurų.
Taip pat nustatyta, jog kilus grėsmei valstybės rezervo maisto atsargos būtų naudojamos tik nuo septintos dienos – pirmas 72 valandas maistu gyventojai turėtų pasirūpinti patys, o ketvirtą–šeštą dienomis jo tiekimą turėtų užtikrinti savivaldybės, nors auditas parodė, kad savivaldybės šiam tikslui atsargų nekaupia.
Auditas parodė, kad per pastaruosius 8 metus, nuo 2017 metais atlikto audito, nebuvo įgyvendintos VK jau pateiktos rekomendacijos dėl tinkamo valstybės pasirengimo.
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