Rokų gyventojai pikti: tiesdami „Rail Baltica“ vėžę darbininkai paliko netvarką

Paliko likimo valiai

"Kauno dienai" Rokų gyventojai pasakojo, kad jų gyvenimo kokybė pablogėjo, kai ties Rokais buvo baigti europinės geležinkelio vėžės "Rail Baltica" tiesimo darbai.

Lygiagrečiai Suvalkėlių ir A.Rimkos gatvėms nutiesta naujoji europinė geležinkelio vėžė. Vietos gyventojai pasakojo, kad seniau tarp geležinkelio ir gyvenamųjų namų augo medžiai, pieva, o dabar čia suversta statybinių atliekų krūva.

"Pažiūrėkite, visą kalną betoninių atliekų, armatūros primėtė, o juk čia ir vaikai vaikšto", – rodydamas į paliktą netvarką rodė vietos gyventojas Viktoras. Jo teigimu, atliekas po langais paliko europinės vėžės tiesėjai.

Dar didesnį gyventojų susirūpinimą kelia ir šalia supiltos žemės, kurios liko pakeitus pabėgius. Žmonės stebisi, kad mazutu užterštas gruntas nebuvo išvežtas.

"Čia juk daug metų ties bėgiais kaupėsi mazutas. Darbininkai viską pakeitė, iškasė tą gruntą ir supylė čia į krūvą. Negana to, šalia bėgių buvo nutiesta kanalizacija. Tai ir fekalijų neišvežė. Dabar tik žemėmis užpylė ir išvažiavo. Darbininkų jau kurį laiką nėra", – stebėjosi vyras.

Nerimas dėl vandens

Kiti vietos gyventojai baiminosi, kad mazutas neužterštų vandens, nes visai netoli atliekų krūvos yra šuliniai.

"Tam kalne – vien fekalijos. Viską užlygino, kad nebūtų matyti. Kvapas buvo toks, kad neįmamoma kieme būti. Be to, juk per gruntą viskas patenka į vandenį, o mes juo ir daržus laistome, ir patys naudojame", – pasakojo A.Rimkos gatvės gyventoja.

Žmonės ne kartą kreipėsi į įvairias institucijas, bet jokios pagalbos nesulaukė. "Kauno dienai" pradėjus domėtis šia situacija, gyventojai pradėjo pastebėti pokyčius. Kai žurnalistai atvyko į vietą, sunkiasvorė technika jau lygino iš statybinio "Rail Baltica" grunto supiltą kalną. Gyventojai teigė, kad iki tol jokių veiksmų nebuvo.

Po kelių dienų Rokų gyventojai dar kartą susisiekė su žurnalistais ir informavo, kad buvo atvykę darbininkai ir išsivežė dalį betoninių ir metalo atliekų. Taip pat buvo atvykę aplinkosaugininkai ir paėmė grunto mėginius. Bus tikrinama, ar žemė nėra užteršta.

Sugadintos gatvės

Statybinių atliekų krūva – ne vienintelė problema, likusi po "Rail Baltica" tiesimo darbų. Dabar gyventojai į namus turi keliauti sugadintomis gatvėmis.

Kai vyko intensyviausi europinės vėžės statybų darbai, Rokų gyventojai turėjo kęsti nuolatinį triukšmą ir dulkes.

Žmonės vylėsi, kad, baigus tiesti geležinkelį, viskas bus sutvarkyta. Deja, darbininkų technika sugadino gatvių dangą.

"Buvo normalios gatvės, bet dabar čia – vienos duobės. Važiuodavo daug sunkvežimių, visą asfaltą sulaužė. Prašėm, kad sutvarkytų, tai tik pabėrė skaldos į duobes ir atsakė, kad viskas gerai", – rodydamas Suvalkėlių, A.Rimkos ir Mėnulio gatves, stebėjosi Viktoras.

"Buvo iškasti normalūs lietaus nubėgimo grioviai, bet dabar viską užvertė. Kai palyja, viskas skęsta", – antrino kita gyventoja.

Apie sugadintas gatves jie ne kartą pranešė miesto savivaldybės atstovams, tačiau niekas nepasikeitė

"Rokai yra kaip Kauno šašas. Prijungti prie miesto, bet rūpintis nereikia. Pažiūrėkite, dalis A.Rimkos gatvės niekada nebuvo asfaltuota, o aiškina, kad čia asfaltas yra, todėl nieko netvarkys. Net tos dalies, kurią sugadino tiesiant "Rail Baltica", sutvarkyti nenori, pasnargliavo skalda ant duobių ir sako, kad bus gerai. Pagrindinė Rokų gatvė – irgi baisi, šuliniai iškilnoti, asfaltas sutrūkinėjęs.

Žadėjo gatvę tvarkyti, kai bus sutvarkytas Marijampolės plentas, bet dabar tokios kalbos nutilusios. Tvarko kažkokias nereikšmingas gatveles, kur, matyt, gyvena kokie pažįstami", – piktinosi Viktoras.

Sklindantis triukšmas

Vietos gyventojai stebisi ir tuo, kad nėra įrengta garsą slopinančių sienelių. Gyventojai tikino, kad, pagal projektą, sienelės turėjo būti, tačiau dabar jiems buvo atsakyta, kad traukinių garsas esą neviršija ribinių normų.

"Čia labai dažnai važiuoja traukiniai. Žadėjo, kad įrengs tas sieneles, tačiau nieko nepadarė ir išvažiavo. Pas mane namuose buvo pastatę prietaisus, kurie matuoja triukšmo lygį. Po kelių savaičių paskambino ir pasakė, kad įrangą pasiims. Taip ir nesupratau, kaip jie galėjo atlikti matavimus, kai tuo metu buvo išardyti bėgiai ir traukiniai nevažiavo. Absurdiškas skaičiavimas", – stebėjosi vietos gyventoja.

Įpareigos sutvarkyti?

"Kauno diena" dėl Rokų gyventojų iškeltų aplinkosaugos ir infrastruktūros problemų susisiekė su įvairiomis institucijomis.

Aplinkos apsaugos departamento specialistai atsiuntė lakonišką atsakymą, kad paimti grunto mėginiai ir bus tiriama, ar tikrai tas kalnas, kurį nurodė gyventojai, yra užterštas.

"Lietuvos geležinkelių" Komunikacijos departamento projektų vadovas Domas Jurevičius dienraščiui aiškino, kad teritorija, esanti tarp geležinkelio vėžės ir Suvalkėlių bei A.Rimkos gatvės, yra privati, tad šeimininkai joje gali elgtis, kaip išmano.

"Jūsų minimos teritorijos, mūsų žiniomis, priklauso rangovui bendrovei "Hidrostatyba", todėl gyventojai dėl jų sutvarkymo turėtų kreiptis į juos tiesiogiai. Mes informavome rangovą apie nusiskundimus. Rangovas teigė, kad šiuo metu teritorija tvarkoma", – sakė specialistas.

Anot jo, garso sienelės įrengtos visur, kur jų reikėjo, tačiau nepaaiškino, kodėl triukšmo lygis pas gyventojus namuose buvo matuotas tuomet, kai buvo nuardyta dalis bėgių ir realaus triukšmo nebuvo.

"Atsižvelgiant į projekto rengimo metu atliktą triukšmo modeliavimą, techninio projekto apimtyje gyvenamiesiems namams apsaugoti numatytos yra įrengtos visos apimties aplinkosaugos priemonės. Teritorijos, kuriose ribinis triukšmo lygis pagal atliktus skaičiavimus neviršijamas, aplinkosaugos priemonės akustinei situacijai pagerinti nebuvo numatytos", – aiškino D.Jurevičius.

Jis patikslino, kad ruože Rokai–Jiesia darbai vyko iki 2018 m. spalio. Darbai pradėti 2017 m. pradžioje.

"Pagal mūsų sutartį su rangovais, visa infrastruktūra ir teritorijos, kuriomis buvo naudojamasi atliekant darbus, turi būti atstatyta į prieš darbų pradžioje buvusią padėtį", – pridūrė "Lietuvos geležinkelių" atstovas.

Remonto nesulauks

Kauno miesto savivaldybės atstovai teigė, kad sugadintas gatves turi atstatyti geležinkelio tiesimo darbus vykdžiusios bendrovės, tačiau neketina imtis iniciatyvos, kad pažadai būtų įgyvendinti.

"Piliakalnio, Plytinės ir Rokų gatvėse atliekamas projektavimas jau pasiekė baigiamąją stadiją. Asfaltuotose ar žvyruotose gatvėse numatomas tik einamasis remontas", – apie tai, kokias gatves miestas ruošiasi tvarkyti Rokuose, komentavo Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.

Jis nurodė, kad jei gyventojai pastebėjo pavojingą duobę, apie situaciją visą parą galima pranešti bendrovės "Kauno švara" Miesto avarinei tarnyba nemokamu tel. 8 800 20 000 arba e.paštu miesto.dispecerine@svara.lt. Tokios duobės ar avarinės situacijos pagal galimybes ir pavojingumą tvarkomos skubos tvarka.

Dėl galimos grunto taršos miestas konkrečios pozicijos taip pat neturėjo ir paragino gyventojus kreiptis į Aplinkos apsaugos departamentą.