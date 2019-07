Šančiškiai nebežino, ko griebtis: piktavaliai masiškai nuodija šunis

Prarado savo augintinius

Kauniečiai ragina atidžiai vedžioti savo mylimus keturkojus, kad šie ko nors lauke neprisivalgytų. Žemųjų Šačių gyventojai nurodė, kad pastarosiomis dienomis pasitaikė ne vienas atvejis, kuomet vedžiojami šuneliai kažko prisivalgo ir po kelių dienų nugaišta. Spėjama, kad kažkas Žemuosiuose Šančiuose pribarstė nuodų, kurie ypač greitai sunaikina augintinio vidaus organus.

„Saugokit savo gyvūnus vedžiodami prie Nemuno Žemuosiuose Šanciuose. Kaip spėjama, kažkas juos nuodija. Per pastarąsias dienas šeši šunys išdegusiais žarnynais mirė. Visų simptomai tie patys“, – feisbuke perspėjo Eglė.

Internautai į šią žinutę sureagavo labai jautriai. Bendruomenė piktinosi, kad yra tokių beširdžių žmonių, kurie gali taip elgtis. Kiti kauniečiai patvirtino, kad pastaruoju metu ne vienas augintinis iškeliavo į šunelių rojų.

„Per tris savaites trijų draugų šunims toks likimas ištiko“, – apie galimus šunų nuodijimus patvirtino Egis.

„Taip, tai tiesa. Ir mūsų kaimynų šunelis buvo nunuodytas, jis net į gatvę nėjo. Į kiemus kažką mėto“, – sakė Vida.

„100 proc. kažkas vyksta. Mes netekome savo šuns liepos 5 d. Sunegalavo liepos 2 d., tiesiog pasidarė vangi, nevalgė ir žiaugčiojo kaip springdama. Liepos 3 d. važiavom į veterinarijos kliniką, gavome penkias ampules ir lašinę, nuo vėmimo vaistų. Grįžusi atrodė tikrai geriau, truputį žaidė. Maniau, kad viskas bus gerai. Liepos 4 d. beveik visą parą prabuvo su lašine, bet grįžus neatrodė gerai, nieko nenorėjo, tik gulėjo pakėlusi galvą ir viskas, net pražiodinti negalėjau, kaip susirakinus burną buvo. Liepos 5 d. turėjome vėl pasirodyti veterinarijos klinikoje, bet, deja, sulaukėme tik 5 val. ryto , – atsiliepė dar viena nukentėjusi šunelio šeimininkė Ingrida.

Kokie simptomai?

Kai kurie internautai tikino, kad šunys gaišta ne nuo nuodų, bet nuo viruso. Pasak jų, reikia laiku paskiepyti augintinius, tačiau kiti šunų augintiniai su tuo nesutiko ir teigė, jog nuo viruso būna kitokie simptomai ir gyvūnas nenugaišta per kelias dienas, todėl laikėsi pozicijos, kad visgi reikėtų ieškoti nuodus barstančių žmonių.

„Vėmimas, viduriavimas, gausus vandens lakimas ir viso to atpylimas per visus galus. Per dvi paras gyvūno nelieka“, – kaip šunims pasireiškia galimas apsinuodijimas vardijo kauniečiai.

Nuodai su maistu?

Vietos gyventojai teigė, kad yra pastebėję prie namų primėtyto batono, tad įtaria, jog nuodai gali būti įdėti į riekeles. Šunys paskanauja ir apsinuodija.

„Šeštadienį prie Kranto 18-osios g. namo kiemo vartų radau batono riekėmis primėtyta. Nežinau, ar čia tas atvejis, bet keistai atrodė“, – pasisakė Edita.

„Gal kažką su duona ar batonu meto? Nes pora kartu esame radę ir mes“, – antrino Eglė.

Bendruomenė pasibaisėjusi tokiu žmonių elgesiu ir baiminasi, jog gali apsinuodyti ir kiti mylimi keturkojai. Žmonės ragina stebėti visus įtartinus asmenis, kurie lauke mėto maistą bei akylai prižiūrėti augintinius, kad šie nebandytų nei kąsnelio paragauti.

Portalas primena, kad tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl šių veiksmų buvo sutrikdyta gyvūno sveikata, baudžiamas laisvės atėmimu iki vienerių metų arba bauda.