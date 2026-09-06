Šaršalas dėl pusiaukelės namų Domeikavoje: teismas tarė galutinį žodį

LVAT nutartis neskundžiama.
Vietos gyventojai siekė, kad Lietuvos kalėjimų tarnybos veiksmai, kuriais konkrečiame pastate pradėta pusiaukelės namų veikla, būtų pripažinti neteisėtais.
Tačiau LVAT konstatavo, kad Kauno pusiaukelės namai yra tik viena iš Lietuvos kalėjimų tarnybos veiklos vietų, todėl jų veiklai pradėti nereikėjo atskiros steigimo procedūros, BNS sakė teismo atstovas spaudai Paulius Žeimys.
Teismas taip pat nustatė, kad nors veiklos pradžios metu teisinis reguliavimas nebuvo pakankamai aiškus, šie trūkumai nebuvo pakankamas pagrindas tarnybos veiksmus pripažinti neteisėtais.
Domeikavos gyventojai LVAT pateikė apeliacinį skundą dėl Regionų administracinio teismo 2024 metų spalio 24 dienos sprendimo, kuriuo buvo atmestas jų prašymas įpareigoti Lietuvos kalėjimų tarnybą nutraukti neva neteisėtus veiksmus.
Su Domeikava susiliejusiame Šakių kaime pusiaukelės namai pradėjo veikti 2023-iųjų pabaigoje.
Vietos gyventojai protestuoti ėmė pusiaukelės namams dar nepradėjus veikti, kreipėsi į įvairias institucijas. Jie nuogąstavo, kad gyvenvietė taps nesaugi.
„Apibendrindama byloje nustatytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino visas bylai reikšmingas aplinkybes, padarė jas atitinkančias išvadas, tinkamai aiškino teisės aktų nuostatas bei priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Todėl pareiškėjų apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas“, – rašoma LVAT nutartyje.
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