Sekundė iki tragedijos pėsčiųjų perėjoje: troleibusas pralėkė degant raudonam šviesoforo signalui

Prie pėsčiųjų perėjos Kovo 11-osios gatvėje pirmadienio vakarą užsidega geltonas šviesoforo signalas. Čia – po kelias eismo juostas abiem kryptimis. Sustoja viena kryptimi važiuojantys autobusas, lengvasis automobilis, kita kryptimi važiuojantis lengvasis automobilis. Pirmoji juosta laisva, bet vairuotojams jau dega raudonas signalas.
Viena pėsčioji nekantriai žengteli į perėją, tačiau staiga net nestabdydamas pralekia 14 maršruto troleibusas. Raudonas šviesoforo signalas jo vairuotojui tebedegė. Tereikia sekundės, kad po ratais atsidurtų minėta pėsčioji – ji spėja atšokti atgal.
Šią situaciją automobilio vaizdo registratoriumi vakar, pirmadienio, vakarą apie 18. 40 val. nufilmavęs kaunietis Ramūnas portalui kauno.diena.lt sakė pasibaisėjęs troleibuso vairuotojo elgesiu.
Skaitytojo vaizdo įrašas.
„Baisu, nustėrau. Pamačiau, kad moteriškė išėjo į perėją. Troleibusas net nestabdydamas pralėkė“, – kalbėjo Ramūnas.
„Nenoriu, kad tai pasikartotų“, – sakė vyras, pridūręs, kad stop kadrą nusiuntė „Kauno autobusams“, organizuojantiems keleivių vežimą mieste autobusais ir troleibusais. Informaciją pateikė ir policijai.
Vyras paminėjo, kad pasivijo troleibusą, norėjo pažiūrėti į vairuotoją.
„Informaciją gavome, šiuo metu atliekamas vidinis tyrimas. Kai bus priimti sprendimai, informuosime“, – portalui kauno.diena.lt nurodė „Kauno autobusų“ atstovai.
Laukiame Kauno policijos komentaro.
