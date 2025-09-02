Skelbiamas konkursas Kauno centrinio pašto rūmus pritaikyti visuomenės poreikiams

Šiame pastate veiks Nacionalinis architektūros institutas.
„Vykdant tvarkybos ir pritaikymo (statybos) darbus planuojama atnaujinti nusidėvėjusias inžinerines sistemas, kiemo infrastruktūrą, iš esmės restauruoti pačius istorinius rūmus bei juose įkurti nacionalinio ir tarptautinio lygmens šiuolaikinį kultūros centrą“, – pranešime spaudai sakė Kultūros infrastruktūros centro direktorius Šarūnas Šoblinskas.
Kauno centrinio pašto tvarkybos ir statybos darbų projektą parengė bendrovė „Paminklų restauravimo institutas“.
Prieš tai atliktas situacijos vertinimas parodė, kad pastato būklė yra patenkinama, tačiau dėl negrabių sovietinių rekonstrukcijų, ekstensyvaus naudojimo ir ilgalaikės nepriežiūros jį būtina remontuoti.
Anot Kultūros infrastruktūros centro, bus atkuriama istorinė rūmų būklė, remontuojami nusidėvėję inžineriniai tinklai, aplinka pritaikoma lankytojams.
Pietinis pastato korpusas bus rekonstruotas į parodų, edukacijų, konferencijų bei fondų saugojimo erdves.
Šiuolaikines inžinerines sistemas ketinama diegti maksimaliai išnaudojant esamas šachtas ir pravedimus, nepažeidžiant originalių XX amžiaus 4-ojo dešimtmečio konstrukcinių ir architektūrinių elementų.
Šiauriniame korpuse bus stabilizuojama fasadų būklė bei atstatomos sovietmečiu pažeistos dalys, panaikinant ant fasadų pritvirtintus šilumos tinklų vamzdžius bei utilitarią rampą.
Pietiniame korpuse suplanuota įrengti naują keleivinį liftą, laiptinėse – turėklinius keltuvus, o įėjimai ir judėjimo maršrutai bus pritaikyti žmonėms su skirtingais judumo poreikiais.
Bus atkuriama ir Kauno centrinio pašto kiemo erdvė – šalinama pavojinga orinė šilumos trasa, griaunami menkaverčiai ūkiniai pastatai, įrengiami lietaus surinkimo ir šalinimo tinklai, o Kultūros infrastruktūros centro panaudos teise valdomoje žemės sklypo dalyje bus įrengti viešajam naudojimui skirti želdynai, automobilių stovėjimo aikštelė su apšvietimu.
Taip pat planuojama atnaujinti Kauno centrinio pašto rūmų vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklus, įdiegti apsauginę, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemą, įrengti priešgaisrinę apsaugą.
Rangovų pasiūlymų laukiama iki rugsėjo 30 dienos.
Laisvės alėjoje stovintys Kauno centrinio pašto rūmai yra nacionalinės reikšmės kultūros paveldo objektas, reprezentuojantis pirmosios Lietuvos Respublikos laikinosios sostinės Kaune modernizmą.
1932 metais pagal inžinieriaus Felikso Vizbaro projektą pastatyti monumentalūs, išgrynintų tautinio modernizmo proporcijų rūmai drauge su kita Kauno modernizmo architektūra pernai įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Valstybė istorinį pastatą iš Lietuvos pašto prieš dvejus metus išpirko už beveik 4 mln. eurų, pašto paslaugos čia neteikiamos jau kelerius metus, tačiau vyksta įvairūs kultūros renginiai.
Patikėjimo teise jį valdo Kultūros infrastruktūros centras.
Praėjusių metų pabaigoje Vyriausybė įsteigė Nacionalinį architektūros institutą, kuris veiks Kauno pašto rūmuose.
Planuojama, kad ten bus įrengta skaitykla, kavinė, pagrindinėje operacijų salėje veiks Lietuvos architektūros istorijos ekspozicija. Taip pat numatomos konferencijų erdvės, architektų ir architektūros tyrėjų rezidencijos, eksponatų saugykla, ruošimo ir restauravimo patalpos.
Bendra Kauno centrinio pašto pastato atnaujinimo projekto ir rangos darbų vertė siekia apie 16,5 mln. eurų. Finansavimas rekonstrukcijai skiriamas iš europinių šaltinių.
Naujausi komentarai