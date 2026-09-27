Šlienavos bažnyčioje – rekonstrukcijos darbai

Šios vietos istorija skaičiuoja daugiau kaip tris šimtmečius. Dar 1709 m. Šlienavos gyventojai, tikėdamiesi apsaugos nuo maro, kaimo kapinėse pradėjo statyti koplyčią, kuri buvo baigta 1713 m. Bėgant metams, maldos namai buvo ne kartą plečiami ir keitėsi, tačiau Šlienavos žmonėms ši vieta išliko svarbi tikėjimo ir bendruomenės susibūrimo erdvė.
„Pastaraisiais metais įvertinus senosios bažnyčios konstrukcijų būklę paaiškėjo, kad reikšminga dalis sienų rąstų yra sutrešę ir pastato išsaugoti nebėra galimybių. Todėl buvo priimtas sprendimas senąją bažnyčią rekonstruoti“, – pažymėjo Šlienavos parapijos klebonas Rimantas Pilipaitis. Darbai juda sparčiai – jau iškilo pagrindinės bažnyčios konstrukcijos, įrengtas išskirtinis stogas su stoglangiais, tęsiami fasado ir vidaus darbai.
„Maldos namai yra ne tik pastatai – tai vietos, kuriose žmonės susitinka, stiprina tikėjimą, ieško ramybės ir puoselėja bendrystę. Todėl mums svarbu prisidėti prie šių dvasinio gyvenimo erdvių išsaugojimo ir kūrimo, kad jos tarnautų ir ateities kartoms“, – sakė V. Makūnas. Kauno rajono savivaldybė maldos namams statyti, atstatyti ir tvarkyti dėmesio skiria jau daugelį metų. Bendromis savivaldybės, parapijų ir tikinčiųjų pastangomis po gaisrų atstatytos Paštuvos ir Kulautuvos bažnyčios, atnaujinta Krūvandų koplyčia, o šiuo metu kartu su Šlienavos šventove kyla ir nauja Šventosios Šeimos bažnyčia Giraitėje.
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