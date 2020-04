Socialdemokratų pasiūlymas sukėlė audrą verslo pasaulyje

„Už paramą verslui Lietuva privalo gauti dalį paremtų įmonių akcijų. Mokesčių mokėtojų pinigai yra investicijos, o ne dovanos, ir iš tų investicijų po krizės mūsų valstybė turi uždirbti“, – tokia tikslinė žinutė šalia socialdemokrato nuotraukos įaudrino verslo atstovus.

Privalėsite bebrams atiduoti dalį savo įmonių akcijų

Prekybos ir gamybos koncerno UAB „Vikonda“ valdybos pirmininkė Jolanta Blažytė taip pakomentavo socialdemokrato V.Navicko viešą mintį:

„Taigi, gerbiamieji verslininkai, neskubėkite džiaugtis žadama valstybės pagalba. Mat, Seimo rinkimus laimėjus „socialdemokratų – bebrų“ partijai, už gautą paramą pandemijos nuostoliams padengti privalėsite bebrams atiduoti dalį savo įmonių akcijų. O kai kurie gal net ir visas – tai ypač gresia smulkiam verslui, kuris pats jau nebeturės nė vieno euro žlugusio verslo atgaivinimui“.

V.Navickas praplėstame aiškinime apie paramą verslui tęsia:

„Jei būčiau pramonininkas konfederacininkas, šiuo metu varstantis Finansų ministro ir Seimo komitetų duris, reikalaučiau, kad Lietuvos mokesčių mokėtojai mane gelbėtų subsidijomis – t. y., dovanotų man pinigų. Tada po krizės nieko nebūčiau skolingas. Tegul dėl mano subsidijų išaugusią valstybės skolą grąžina Lietuvos vidurinė klasė – aš jokių naujų įsipareigojimų valstybei neturėčiau.

Jeigu subsidijų man neduotų, tada reikalaučiau paskolų su Lietuvos mokesčių mokėtojų garantija. Tegul visą paskolos riziką prisiima Lietuvos valstybė, kad bankas tą paskolą man noriai suteiktų ir kad palūkanos būtų žemos. Seimas jau yra leidęs papildomai mūsų vardu garantuoti berods pusę milijardo paskolų verslui. Jei mano, pramonininko konfederacininko, biznis krizę išgyvens, pigią paskolą atiduosiu ir nieko daugiau nebūsiu skolingas. Jei man nepasiseks, mano paskolą grąžins Lietuvos vidurinė klasė“.

Mokesčių mokėtojų pinigai yra investicijos, o ne dovanos, ir iš tų investicijų po krizės mūsų valstybė turi uždirbti.

J.Blažytė pamėgino nupasakoti ateitį, jei V.Navicko idėjos taptų realybe. „O tuo atveju, kai smulkus verslas privalės atiduoti ir visą 100 proc akcijų paketą, Lietuvos gyventojai ir šalies svečiai galės pasidžiaugti valstybinėmis batų taisyklomis, valstybiniais kopūstų rauginimo cechais, valstybiniais blakstienų priauginimo salonais, valstybiniais kebabų kioskais ir pan.

O „sutvarkius“ verslą, galima bus pereiti ir prie namų ūkių – pavyzdžiui, už valstybės suteikiamą PVM lengvatą šildymui nacionalizuoti dalį būsto“, – feisbuke tęsė verslininkė.

Skoloje V.Navickui neliko ir verslininkė Daina Bosas, tokią socialdemokrato poziciją ir pavadinusi išlaikytiniais ir tiesiai jį sugėdinusi dėl pasiūlymo. „Visas pasaulis remia verslą, kad vėliau gautų mokesčius. O socdemai užsimanė nacionalizuoti įmones, kaip darė bolševikai ir komunistai“, – pasipiktinimo komentuodama V.Navicko idėją neslėpė D.Bosas.

„Čia jau laisvų bei verslių piliečių prievartavimas iškreiptu būdu. G. Paluckas gal sugebės sąmoningai paaiškint tokias raudonojo maro užmačias“, – liejosi komentarai.

Tarp kritiškų verslininkų komentarų radosi ir pasiūlymas: „Dar siūlau nutraukti paramą partijoms iš mokesčių mokėtojų pinigų, jūsų partija galėtų parodyti pavyzdį ir pati pirma atsisakyti tų „dovanų“.

Partijos lyderis palaiko

Vis dėlto socialdemokrato V.Navicko vieša žinia ne tik asmeniniai pastebėjimai vadinami „ne socializmu verslui, o kapitalizmu“.

Paaiškėjo, kad partijos nario poziciją palaiko ir partijos lyderis Gintautas Paluckas. „Aš suprantu idėją ir ją palaikau, nes matau grėsmę, kad tuos pinigus, kuriuos atiduosime didžiajam verslui, patys mokesčių mokėtojai tuos milijardus turėsime ir gražinti. Deja, verslas ne visada linkęs tą naštą dalintis. Kai sunku, sako – padėkit, o kai gerai, sako – mes mokesčių nelabai norime mokėti, už tai nusipirksiu dar vieną privatų lėktuvą“, – portalui kauno.diena.lt sakė G.Paluckas.

LSDP pirmininkas pripažino girdėjęs visokių samprotavimų, taip pat ir ganėtinai dviprasmiškų, kurie jį nustebino.

„Vaidas kalba apie tai, kad ta 5 mlrd. eurų parama turi nueiti smulkiems, mažiems šeimos verslams ir žmonėms per nedarbo išmokas, per darbo užmokesčio kompensavimus, per sąlygines išmokas turėtų ją gauti“, – kolegos mintį aiškina G.Paluckas.

Esą toks modelis buvo pritaikytas JAV sraigtasparnių įmonėms ir kiekvienas gavo po 1200 dolerių besąlygiškai tik tam, kad būtų kompensuota perkamoji galia.

Aš suprantu idėją ir ją palaikau, nes matau grėsmę, kad tuos pinigus, kuriuos atiduosime didžiajam verslui, patys mokesčių mokėtojai tuos milijardus turėsime ir gražinti.

Pasak G.Palucko, Lietuvos Vyriausybė pasiūlė kitokį modelį t. y. palūkanų kompensavimo ir kreditų garantiją didžiosioms įmonėms, nes mažieji neturi paskolų – jiems bankai tiesiog jų neduoda.

„Tai yra neteisinga. Jei tie milijardai nukeliauja bankams per palūkanų apmokėjimus ir rizikos skolų dengimus, tai yra dovanojami pinigai. Paprastai civilizuotose šalyse – JAV, Europoje, Skandinavijoje – stambių, strateginių įmonių gelbėjimai daromi kitaip – rekapitalizuojant t. y. Įnešant valstybinio kapitalo mainais gaunant akcijų dalį tose įmonėse. Tai visiškai normali praktika, ji taikoma, daroma ir daryta dar 2008 finansinės krizės metu“, – aiškinamąjį darbą tęsia G.Paluckas.

Gintautas Paluckas

Socialdemokratų supratimu, pasibaigus krizei įmonės turėtų galimybę išsipirkti savo akcijų dalį arba tas akcijas galėtų įsigyti šalies gyventojai. Tokiu atveju pinigai būtų nedovanojami ir verte, kuri sukuriama valstybei investuojant, dalinamasi su visais šalies gyventojais.

Dviprasmiškai priimtą V.Navicko mintį G.Paluckas aiškino tuo, kad kolega yra Jeilio universiteto absolventas, beveik 30 metų konsultavęs milijardines apyvartas turinčias įmones ir pamanė, kad visi vienodai informuoti, esą išsakė nuomonę su nuorodomis į straipsnius.