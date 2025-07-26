Sporto ir bendrystės šventė Garliavoje

Susirinkusius seniūnijų atstovus pasveikino Seimo narys Paulius Visockas, Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys, mero patarėja Inga Daugirdė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Arūnas Talalas.
„Džiaugiuosi, kad susirinkome čia ne tik varžytis, bet ir pabendrauti, pajusti bendrystę, užmegzti naujų pažinčių ir pasisemti geros energijos. O juk sporto energija – tai varomoji jėga, kuri veda ir mūsų savivaldybę į priekį. Sportui nereikia daug žodžių, užtenka teisingo perdavimo, žvilgsnio ir komandos jausmo. Skelbiu žaidynes atidarytas ir pažadu, kad kitąmet būsiu čia su sportine apranga“, – kalbėjo L. Dilys.
Po ketverių metų pertraukos vykusios Kauno rajono seniūnijų sporto žaidynės parodė, kad bendruomeniškumo ir sporto dvasia mūsų krašte gyva. Paskutinį kartą seniūnijos dėl pergalės varžėsi 2020-aisiais Akademijoje, o pernai Kauno rajono sportininkai dalyvavo tik finaliniame Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių etape Palangoje, kur sėkmė lydėjo Domeikavos krepšininkus.
Krepšinyje 3 x 3 nugalėtojomis tapo Domeikavos (vyrai 18–39 metų), Lapių (vyrai 40 metų ir vyresni) bei Raudondvario (moterys) komandos. Tinklinyje 3 x 3 stipriausi buvo Ežerėlio vyrai ir Raudondvario moterys).
Futbole 6 x 6 neįveikiama buvo Domeikava, stalo tenise – Garliava, smiginyje – Garliava, šaudymo rungtyje – Raudondvaris, šaškėmis geriausiai žaidė Ežerėlio komanda, o šachmatais – Ringaudų.
Seniūnų trikovėje vyrų įskaitoje nugalėjo Garliavos seniūno pavaduotojas Gintaras, moterų įskaitoje – Alšėnų seniūno pavaduotoja Gintarė Lisajevičienė.
Komandos, nugalėjusios savo sporto šakų varžybose, įgijo teisę atstovauti savo seniūnijai ir Kauno rajonui rugpjūčio pabaigoje vyksiančiame antrajame Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių etape Jonavoje. Finalinis etapas rugsėjo 13 d. suburs pajėgiausius sportininkus Palangos sporto centro komplekse.
Naujausi komentarai