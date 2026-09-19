Startavo pirmoji piliečių asamblėja

Pirmosios piliečių asamblėjos dalyvius pasveikino Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys, Nacionalinės NVO koalicijos Strateginių programų ir advokacijos vadovė Gaja Šavelė ir Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Gabrielė Petraitė.
„Tikiu bendruomene ir tuo, kad geriausi sprendimai gimsta iš skirtingų žmonių patirčių ir požiūrių. Tikiuosi, kad ši įvairi Kauno rajono gyventojų grupė padės į problemą pažvelgti iš skirtingų kampų, o po prasmingų diskusijų pateiks konkrečių pasiūlymų, kuriuos galėsime paversti realiais sprendimais“, – kalbėjo L. Dilys.
G. Šavelė pabrėžė, kad savivaldybei teko ne tik galimybė dalyvauti piliečių asamblėjoje, bet ir atsakomybė įsigilinti į svarbų klausimą, išgirsti skirtingų nuomonių ir atstovauti tiems, kurie galbūt neturėjo galimybės jų išsakyti. „Gebėjimas įsiklausyti vieniems į kitus ir kartu ieškoti nestandartinių sprendimų – viena didžiausių šio proceso vertybių“, – sakė Nacionalinės NVO koalicijos teisinių programų ir advokacijos vadovė.
Piliečių asamblėja Kauno rajone rengiama pirmą kartą. Tai būdas gyventojams tiesiogiai įsitraukti į sprendimų priėmimą – susipažinti su ekspertų pateikiama informacija, dalytis savo patirtimi, diskutuoti ir kartu ieškoti sprendimų rajonui svarbiu klausimu.
Pirmosios asamblėjos tema – „Kaip pasiekti, kad profilaktinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis pasinaudotų visos gyventojų grupės?“ Jos dalyviai gilinosi į Pakaunės gyventojų sveikatos rodiklius, sveikatos priežiūros paslaugas ir priežastis, dėl kurių gyventojai ne visada laiku pasitikrina sveikatą.
Įvadinio susitikimo metu dalyviai susipažino su piliečių asamblėjos metodu, laukiančiu procesu ir komanda, daugiau sužinojo vieni apie kitus ir kartu susitarė dėl bendrų darbo principų, o rugsėjo 12 d. susirinko į pirmąją mokymų dieną, skirtą giliau pažinti temą, geriau suprasti, kaip pasiekti, kad profilaktinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis pasinaudotų visos gyventojų grupės, išsigryninti pagrindinius iššūkius ir galimybes.
Dalyviai klausėsi skirtingų pranešėjų pristatymų, gilino žinias apie nacionalinę ir savivaldybės sveikatos sistemas ir kaupė informaciją, kuri bus svarbi tolesnėse diskusijose ir rengiant rekomendacijas. Kituose asamblėjos susitikimuose jie pereis prie tarpininkaujamų diskusijų mažose ir didelėse grupėse. Jų metu žingsnis po žingsnio bus formuluojamos rekomendacijos. Procesą užbaigs oficialus rekomendacijų balsavimas, o paskutinę asamblėjos dieną jos bus perduotos Kauno rajono merui ir savivaldybės tarybai.
Projektą įgyvendina Kauno rajono savivaldybės administracija kartu su Nacionaline NVO koalicija ir partneriais. Jis finansuojamas 2024–2029 m. Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos „Pilietinis įsitraukimas“ ir bendrojo finansavimo lėšomis.
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