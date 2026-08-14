 Stipriausi pasaulio automodeliuotojai varžysis Čekiškėje

Stipriausi pasaulio automodeliuotojai varžysis Čekiškėje

2026-08-14 11:00 klaipeda.diena.lt inf.

Puiki žinia Kauno rajonui – 2028 m. Europos ir pasaulio greičio automodelių čempionatas vyks Lietuvoje, Čekiškės Jono Kochanausko greičio automodelių trasoje.

<span>Stipriausi pasaulio automodeliuotojai varžysis Čekiškėje</span>
Stipriausi pasaulio automodeliuotojai varžysis Čekiškėje / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Teisė surengti vieną svarbiausių šios sporto šakos renginių Lietuvai suteikta Estijoje vykusio 75-ojo Europos greičio automodelių čempionato metu. Europos greičio automodelių federacijos (FEMA) nariai balsų dauguma pasirinko Čekiškės kandidatūrą.

„Šis sprendimas – didelis įvertinimas mūsų komandai ir visiems, kurie prisidėjo prie greičio automodelių sporto puoselėjimo Čekiškėje. Dėkojame Kauno rajono savivaldybei už nuoseklų palaikymą, o dabar mūsų laukia nauji iššūkiai – pasirengimas 2027 m. sezonui ir atsakingas darbas ruošiantis 2028-ųjų Europos ir pasaulio čempionatui“, – sakė komandos vadovas Raimondas Kochanauskas.

Tarptautinės federacijos pasitikėjimą sustiprino ir Čekiškės patirtis – 2024 m. čia surengtas Europos čempionatas sulaukė puikių sportininkų, komandų ir organizatorių įvertinimų.

Savivaldybės vadovai linki Kauno rajono greičio automodelių sporto klubui „4 ratukai“ ir jauniesiems Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos automodeliuotojams sėkmingai pasirengti naujam sezonui, o 2028-aisiais lauks stipriausių Europos ir pasaulio sportininkų Čekiškėje.

Šiame straipsnyje:
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