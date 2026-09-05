 Stiprus vėjo gūsis nuplėšė raudoną šviesoforo sekciją

Stiprus vėjo gūsis nuplėšė raudoną šviesoforo sekciją

2026-09-05 19:36 klaipeda.diena.lt inf.

Stiprus vėjo gūsis šeštadienio popietę Kaune vos nesukėlė nelaimės – Savanorių prospekto ir Kipro Petrausko gatvės sankryžoje nuo šviesoforo nukrito raudono signalo sekcija.

<span>Stiprus vėjo gūsis nuplėšė raudoną šviesoforo sekciją</span>
Stiprus vėjo gūsis nuplėšė raudoną šviesoforo sekciją / Vaizdo įrašo stop kadras

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