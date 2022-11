Stogdengiai iš Kauno paėmė avansą ir dingo

Kaune registruotos bendrovės „Gramana“ klientai priversti specialistus gaudyti it vėją laukuose. Sumokėjus avansą už stogo dengimo darbus, šie taip ir nebuvo pradėti.

Sudarė sutartį

Į „Kauno dieną“ kreipėsi Varėnos gyventojas Ramūnas K. Jis papasakojo, į kokią nemalonią situaciją pateko. Vyras dar rūgpjūjį su Kaune registruota bendrove „Gramana“ sudarė sutartį dėl stogo dengimo darbų. Buvo sumokėtas ir 2 tūkst. eurų avansas, tačiau darbai iki šiol nepradėti.

Ramūnas K. pasakojo, kad pagal sutartį „Gramanos“ stogdengiai turėjo darbus atlikti jo tėvų gyvenamajame name, esančiame Varėnoje. Sutartyje buvo apibrėžti ir darbų terminai. Stogas turėjo būti pakeistas ne vėliau kaip iki spalio 12 d. Tačiau iki šiol joks bendrovės stogdengys nė neprisilietė prie medžiagų ir nepakilo ant stogo.

„Jie buvo atvykę. Vietoje apžiūrėjo medžiagas ir, atrodė, nekilo jokių problemų. Likus kelioms dienoms iki sutartų darbų pradžios, jie pareiškė, kad pastolių negauna. Pasakiau, kad pastolius aš galiu gauti, tik tegul jie pradeda darbus. Tada pareiškė, kad lyg transporto neturi. Telefonu paprašė nepykti, nes esą vėluos kelias dienas“, – apie tai, kad darbų pradžia dėl vis kitų priežasčių nusitęsdavo, pasakojo Ramūnas K.

Vyras tikino, kad, nesulaukęs stogdengių, vėl įvairiais telefono numeriais bandė susisiekti su „Gramanos“ atstovais, tačiau konkretaus atsakymo, kada stogas bus uždengtas, taip ir negavo. Vienais nurodytais bendrovės numeriais vyrui nepavyko prisiskambinti, kitais atsiliepę darbuotojai pranešdavo, kad atsakingi asmenys perskambins, bet Ramūnas K. skambučio taip ir nesulaukė.

Adresas: statybų bendrovė „Gramana“ registruota Chemijos gatvėje esančiame garaže. (Regimanto Zakšensko nuotr.)

„Man jie aiškino neva medžiagų nėra, nors jos mano kieme išdėliotos, tai pastolių neturi, tai dar kitos bėdos. Vėliau mane pradėjo visai ignoruoti, numesdavo telefono ragelį arba visai jo nekėlė“, – prisiminė varėniškis.

Dirbs žiemą?

Artėjant numatyto termino pabaigai, Ramūnas K. dar kartą kreipėsi į „Gramaną“ dėl neįvykdytų įsipareigojimų. Likus dienai iki termino pabaigos, bendrovė atsiuntė garantinį raštą, kuriame nurodoma, kad Varėnoje esančio namo stogas bus pakeistas iki lapkričio 15 d.

Rašte aiškinamos įvairios aplinkybės, kurios esą neleido sutartyje numatytu laiku pradėti stogo keitimo darbų.

„Kadangi dėl labai lietingos vasaros tris kalendorines savaites nedirbo dalis mūsų personalo (t. y. tiek staliai, apdailininkai, tiek vairuotojai ir visos stogdengių brigados), terminai akivaizdžiai pasistūmėjo ir sutarties įvykdymas laiku – senasis numatytas terminas – tapo apsunkintas.

Norime atsakingai pranešti, kad jūsų darbų atlikimo grafikas, nors esamu laiku ir pradelstas, ir galutinis terminas neužtruks ilgiau nei iki 2022 m. lapkričio 15 d. Darbai bus vykdomi būtent nuo šios datos“, – dėstoma „Gramanos“ atsiųstame naujame garantiniame rašte, kurį pasirašė įmonės vadovas Tomas Plotnikovas.

Vis dėlto naujas „Gramanos“ raštas, kuriame bendrovė pateikė savus aiškinimus dėl darbų nukėlimo ir pateiktos datos, kada jau bus imamasi darbų, kliento neįtikino. Vyras abejojo, ar lapkritį iš viso galima keisti stogą, nes tokiu metų laiku paprastai lietinga, pasirodo ir šaltukas, todėl vargu ar tokiu metu atlikti darbai gali būti kokybiški.

Ramūnas K. su „Gramana“ nusprendė daugiau negaišti laiko ir parašė raštą dėl sutarties nutraukimo. Vyras viliasi, kad bendrovė grąžins 2 tūkst. eurų sumokėto avanso ir taip pat pridės kelis šimtus eurų už netesėtą sutartį.

„Nelabai tikiu, kad jie ką nors darys, juk lapkritis – ne tokių darbų sezonas. Be to, jie garantiniame rašte nenurodė datos, iki kada turi padaryti darbus. Tai vėl sakys, kad orai prasti, vėl ką nors muilins. Tikra vargo vakarienė su jais, todėl ir parašiau, kad nutraukiu sutartį, nes jie nesugeba įvykdyti įsipareigojimų. Net kilo įtarimų, ar jie iš viso kokią nors veiklą vykdo, ar, pasiėmę avansą, bando civiline tvarka įrodyti savo teisumą“, – nusivylimo bendrove neslėpė varėniškis.

Užvertė skundais

Dėl to, kad tėvų namo stogas taip ir liko laiku neuždengtas, klientas kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT) ir Alytaus apskrities policijos komisariatą dėl galimo sukčiavimo. Pastaroji institucija skundą atmetė, nes „Gramana“ jiems paaiškino esą su klientu bendrauja ir yra garantinis raštas, įpareigojantis darbus atlikti mėnesiu vėliau.

„Konsultavausi su VVTAT, ar galiu nutraukti sutartį dėl to, kad jie taip ir nepradėjo darbų, klausiau, ar tokiais atvejais galiu tikėtis atgauti sumokėtą avansą. Mane patikino, kad būtų logiška nutraukti sutartį. Po pokalbio su specialistais jiems nusiunčiau rašytinį skundą dėl „Gramanos“, tad dabar dar laukiu jų išvadų“, – pasakojo Ramūnas K.

„Kauno diena“ pasiteiravo, ar jau yra kokios nors išvados dėl „Gramanos“ pradelstos darbų pradžios ir ar klientas teisus, kad nutraukė sutartį. VVTAT nurodė, kad vis dar vyksta tyrimas, o minėta bendrove esą iki šiol niekas nesiskundė.

„Dėl bendrovės „Gramana“ VVTAT yra užregistruotas vienas vartotojo skundas. Vartotojas skundėsi dėl laiku nevykdytų bendrovės įsipareigojimų. Galimai tai yra tas pats vartotojas, kurio situaciją aprašėte. Skundas šiuo metu yra nagrinėjamas vadovaujantis vartojimo ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir yra kreiptasi į bendrovę, siūlant kilusį ginčą su vartotoju išspręsti taikiai, o ginčo neišsprendus taikiai, bendrovės prašoma pateikti paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus dėl kilusio ginčo su vartotoju“, – dėstoma dienraščiui atsiųstame komentare.

Pasiteiravus, ar klientas gali atgauti avansą ir prašyti kompensacijos iš „Gramanos“, VVTAT aiškino, kad kiekvienu atveju reikėtų įvertinti visas kilusio ginčo aplinkybes, ypač tai, kas buvo susitarta tarp vartotojo ir paslaugos teikėjo. „Paprastai, jei sutartis nėra vykdoma, vartotojas turi teisę jos atsisakyti ir prašyti patirtų nuostolių atlyginimo“, – aiškino specialistai.

Sąsajos su sukčiais

Ramūnas K. pasakojo, kai „Gramana“ nepradėjo laiku vykdyti įsipareigojimų, jis nusprendė panaršyti internete, ką kiti kalba apie šią bendrovę. Ilgai ieškoti nereikėjo – internetas pateikė gausybę straipsnių apie vieną „Gramanos“ darbuotoją L.V., teistą už sukčiavimą.

Internete lengvai randama, kad L.V. daugiau nei prieš dešimtmetį buvo teistas už sukčiavimą, nes iš žmonių buvo surinkęs pinigus už duris, baldus ir kitas detales, tačiau nebuvo nei prekės pagamintos, nei montavimo paslaugos suteiktos, o L.V. dingo. Tuomet skelbta, kad uteniškis L.V. su dar keliais bendražygiais iš gyventojų tokiu būdu surinko beveik pusę milijono litų, kol galiausiai juos pričiupo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.

Ramūnas K. dienraščiui nurodė, kad su L.V. kaip tik ir derino stogo dengimo detales. Jis „Gramanos“ komercijos ir pardavimų direktorius. Tačiau internete prisiskaitęs apie šio žmogaus ankstesnius sukčiavimus, varėniškis pradėjo įtarti, kad ir jį apgavo, o sumokėtas avansas nuplaukė kažkam į kišenę.

„Nors jis nėra įmonės vadovas, bet sukėlė įtarimų jo reputacija. Juk vis tiek jis susijęs su „Gramana“. Tai meta šešėlį ir pačiai įmonei“, – nepasitikėjimą išreiškė Ramūnas K.

Atsiliepimų machinacijos

Portale rekvizitai.lt nurodoma, kad bendrovė „Gramana“ įkurta vos šių metų sausį. Bendrovė užsiima stogų dengimu, renovacija, fasado ir vidaus apdaila, atlieka ir bendruosius statybos darbus. Nors įmonė veikia mažiau nei metus, dėmesį patraukė neįprastai didelis atsiliepimų skaičius, siekiantis net 66.

Peržvelgus juos detaliau, susidarė įspūdis, kad teigiami komentarai rašomi to paties asmens, nes sutampa interneto adresas (IP).

Pirmieji komentarai parašyti šių metų rugsėjį, o didysis teigiamų komentarų bumas buvo spalio 12 d. Tuomet vis skirtingais vardais tas pats asmuo dėstė apie gerai suteiktas paslaugas, pasitikėjimą „Gramana“. Yra komentarų, kurie atkreipė dėmesį į tai, kad atsiliepimus rašo tie patys asmenys.

„Apgavikų kompanija paėmė avansą atvežę asocialius asmenis. Atliko pusę darbo ir dingo. Nebeatsiliepia į skambučius. Dienraščių reklamose nurodo, kad devyniolikos metų patirtis, nors tai panašu ne į darbus, o į melą. Saugokitės. Apie šią įmonę, sutartį su jais perduota vartotojų teisėms, informuota ir policija“, – patį pirmąjį komentarą portale rekvizitai.lt rugsėjį parašė Gintaru prisistatęs asmuo. Šiuo IP adresu komentaras parašytas tik kartą.

Tuomet tą pačią dieną atsirado teigiamas Linutės iš Varėnos komentaras, kuriame ji gyrė „Gramaną“. „Labai puikūs meistrai. Esu labai patenkinta atliktais darbais ir pačiu darbo atsakingumu. Viską atliko laiku ir dar papildomų darbų užsakiau. Stogą uždengė nauja skarda išties kokybiškai ir namo šiltinimas, ir dekoras nepriekaištingai atlikti. Sunku rinkoje atrasti stiprių ir atsakingų įmonių, bet drąsiai galiu UAB „Gramana“ rekomenduoti kaip tikrai patikimą ir kokybiškai atliekančią darbus kompaniją“, – rašoma atsiliepime. Šis vartotojas taip pat tik kartą atsiliepė apie „Gramaną“.

Skaitant atsiliepimus, galima pamatyti ir necenzūrinių žodžių, ir minėtąjį L.V. sukčiavimo atvejį. Dar toliau teigiami komentarai pasipila vos ne tuo pačiu metu, skiriasi tik vardai. Štai keletas atsiliepimų, parašytų tuo pačiu IP adresu.

„Ir statybų paslaugas atliko visai pagirtinai, ir pušines trejas duris sumontavo, atvežė – jokių problemų. Patyrinėjus vieno ir to paties rašytojo ar rašytojos neva skundus net pati paprašysiu, kad ir mano pažįstami kuo daugiau gerų komentarų parašytų, nes ne klientai akivaizdžiai rašo. Tai – keršto trokštanti išgama“, – pasirašė Eglė iš Panevežio.

„Geros pušinės durys. Ne orinės. Su stakta, varčia ir rankenomis, 564 eurai“, – jau Algiunės vardu pasirašęs komentatorius dėstė mintis. Tarp šių dviejų komentarų parašymo nėra nei 6 val. skirtumo.

Kitas atsiliepimų rašinėtojas dar labiau stengėsi pagirti „Gramaną“. Visus atsiliepimus palikęs iš to paties IP adreso, o tarp komentarų tėra vos kelių valandų laiko skirtumas.

„Viskas liuks. Stogas pagaliau baigtas. Brigada – jokių šūdų malimo ir prastovų. Negaila ir šaibų tokiems mokėti. UAB „Gramana“ vertinu išties šauniai. Kas čia ką rašo, akivaizdu, šūdą pila. Man viskas gerai. Matęs tų meistrų visokių, bet šitie bachūriukai tikrai savo darbą išmano“, – labai vyrišką poziciją bandė išreikšti bendrovės palaikytojas.

Tokių iš sutampančių IP adresų parašytų atsiliepimų apie „Gramaną“ portale rekvizitai.lt – tikrai gausu. Kaip minėta, tai kelia įtarimų, kad tikrąjį žmonių pasipiktinimą norima nuslopinti fiktyviais teigiamais komentarais.

Klientas pats kaltas?

„Kauno diena“ susisiekė su bendrovės „Gramana“ vadovu T.Plotnikovu ir paprašė pakomentuoti, kodėl Varėnoje taip ir nebuvo pakeistas gyvenamojo namo stogas. Taip pat klausėme, ką bendrovė ketina daryti toliau – ar dengs stogą lapkritį, ar atiduos klientui jo sumokėtą avansą.

Skundas: „Gramana“ turėjo stogą uždengti iki spalio vidurio, bet iki šiol darbai net nepradėti. („Kauno dienos“ skaitytojo nuotr.)

Pasak direktoriaus, klientas reikalauja to, ko galima buvo išvengti. Jis pripažino, kad buvo pradelsti sutartyje nurodyti terminai, bet tai esą padaryta dėl objektyvių priežasčių – prasto oro ir dėl to, kad neva pats varėniškis neparūpino žadėtų pastolių.

„Esminiai kriterijai, kurie visada vykdomi, – įsipareigojimai. Šį kartą vėlavimas buvo natūralus dėl gamtinių sąlygų. Klientas buvo nepatenkintas, mūsų neišklausė, numetė telefono ragelį. Mes buvome šiam žmogui paskyrę atskirą brigadą. Be to, pats klientas iš pradžių prašė palaukti, nes neturėjo savo pastolių, nors sakė, kad pusbrolis ar kažkas duos. Tai ir dėl to tas terminas prasitęsė“, – dėstė T.Plotnikovas.

Tačiau bendrovės vadovas tiesiai taip ir nepasakė, ar bus klientui grąžinti pinigai, sumokėti avansu. Priešingai, svarstoma eiti teisiniu keliu ir įrodyti, kad klientas neteisus, nes nutraukė sutartį.

„Žmonės turi suprasti, kad kartais būna vėlavimų, pasitaiko broko, bet mes atsiprašome, taikome nuolaidas, juk kas nedirba – tas neklysta. Šiuo atveju klientas mūsų nenori girdėti. Jei vėluojame ir tas vėlavimas yra dėl įmonės, mes tinkamai informuojame. Šį kartą parašėme garantinį raštą su paaiškinimais, kodėl vėlavome. Jei žmogus nesutinka, tai jau ginčo dalykas. Galime tai ir teisme ginčyti. Mes norime geranoriškai bendradarbiauti, bet žmogus pats mūsų laiku negalėjo priimti dėl tų pastolių, vėliau natūraliai teko atidėti darbus dėl lietaus“, – nurodė T.Plotnikovas.

„Kauno diena“ pasiteiravo ir dėl aprašyto L.V. darbuotojo, kuris anksčiau buvo teistas dėl sukčiavimo. Domėjomės, ar tokia darbuotojo praeitis nekenkia „Gramanos“ reputacijai, tačiau bendrovės vadovas buvo linkęs į praeitį nežiūrėti.

„Prisiklausė kažkokių internetinių pliurpalų apie žmogaus praeitį, sukčiavimus, bet tai tokia hipotetika. Viskas pajamuota per banką, išrašytos sąskaitos. Tas klientas pyksta ir žadėjo mums kenkti. L.V. dirba įmonėje, vadovauja padaliniui, atlieka savo darbą ir seniau vykę teismai neturi būti siejami su dabartine įmone. Jeigu apie kiekvieną žmogų internete skaitytumėme, matyt, irgi būtų galima netekti pusės žmonių. Juk buvo teismo verdiktas, nuosprendis, žmogus atliko bausmę ir tai nebeturi būti kvestionuojama po kokių dešimties metų. Nereikia vadovautis tokiais senais aprašymais, reikia žiūrėti į žmogaus darbo rezultatus“, – apie darbuotojo praeities teismus dėl sukčiavimo kalbėjo „Gramanos“ direktorius.