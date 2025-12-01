Stoties turgavietės Kaune laukia dideli pokyčiai

„Planuojama artimiausiais mėnesiais pradėti pasirengimą šiandienos estetinių bei higienos reikalavimų nebeatitinkančios turgavietės rekonstrukcijai. Kitų metų pradžioje turėtų paaiškėti rangovas, o darbai prasidėti pavasarį. Jų metu teritorija bus uždaroma, o prekybinė veikla laikinai perkeliama į kitas vietas. Prekeiviai apie sprendimus bus informuoti iš anksto. Atnaujintas pastatas taps reprezentatyvus ir modernus“, – feisbuke skelbė savivaldybės atstovai.
Jame suplanuotos daugiafunkcinės erdvės su lauko paviljonais, mainų aikštėmis, amfiteatru ir renginių vieta. Požeminėje dalyje bus įrengta kone pusšimčio vietų automobilių stovėjimo aikštelė.
Projekto autorės – Gražina Janulytė-Bernotienė ir Guoda Zykuvienė.
