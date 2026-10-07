 Suglumino vaizdas: statybvietėje į BMW priekabą krovė žemes

Suglumino vaizdas: statybvietėje į BMW priekabą krovė žemes

2026-10-07 11:09 klaipeda.diena.lt inf.

Kokios mintys kyla žiūrint šiuos vaizdus iš statybvietės? Lengvasis automobilis BMW stovi su maža priekabėle, į kurią sunkioji technika pila tamsų birų krovinį. Netrukus išvažiuoja.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį

Šiais vaizdo įrašais su portalu kauno.diena.lt pasidalijo portalo skaitytojas. „Neries krantinės remontas su BMW“, – pakomentavo gyventojas.

„Kauno dienos“ skaitytojo vaizdo įrašas

Neries krantinėje dar nuo pavasario vyksta grandioziniai darbai. Viena pagrindinių Vilijampolės gatvių virtusi statybų aikštele. Rekonstruojamas paviršinių nuotekų tinklas, įrengiami nauji šuliniai ir lietaus vandens surinkimo įrenginiai.

Netoliese tuo pat metu pradėtas ir kitas didelis projektas – Vilijampolės transporto mazgo statyba.

Kai tik gausime Kauno m. savivaldybės komentarą, publikaciją papildysime.

Norite pranešti naujieną? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
statybvietė
birus krovinys
sunkioji technika
skaitytojo naujiena
BMW

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų