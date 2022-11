Sunaikintų LSMU senų leidinių istoriją aiškinsis ministro sudaryta komisija

Kaip BNS sakė Simonas Kairys, ministerijos, Kultūros paveldo departamento (KPD) ir kitų institucijų ekspertai turėtų „be emocijų“ išsiaiškinti praėjusią savaitę įvykusio incidento aplinkybes, kuomet universiteto biblioteka sunaikino dalį fonduose saugotų XIX amžiaus bei XX amžiaus pradžios leidinių.

Bibliotekos atstovai teigia gavę tam paties S. Kairio leidimą, tačiau ministras BNS sako norintis išsiaiškinti, ar su, kaip nurodyta, pavojingu grybeliu užkrėstais ir ne itin vertingais leidiniais atliekų perdirbimo įmonėje neatsidūrė ir vertingos knygos.

„Aiškinamės, ar tai buvo knygos, ar leidiniai ir dokumentai, kurie buvo tiesiog įrišti kietu viršeliu, nes viešojoje erdvėje ta informacija nebuvo tiksli. Antra, pats suderinimas su ministerija kalbant apie dokumentų ar leidinių nurašymą, tai nereiškia tiesioginio išmetimo į konteinerį“, – kalbėjo ministras.

„Savo viduje pasidarysime komisiją išgirsdami įvairias nuomones, susidarydami pilną vaizdą, o ne emocijomis pagautą (...). Norime išsiaiškinti, ar tik suderinti dalykai, kurie buvo nurašyti, buvo atgabenti į „Ekonovus“ perdirbimui. Galų gale, visi suvokiame, kad pats elgesys iš bibliotekos pusės nebuvo korektiškas ir nereikėtų čia užsidangstyti ministro įsakymais“, – sakė jis.

Praėjusią savaitę muziejininkams pranešus apie rastas į konteinerį išmestus ir vėliau išvežtus utilizuoti XIX-XX amžiaus leidinius, KPD Kauno skyriaus ekspertai nurodė, kad tarp jų galėjo būti ir vertingų knygų.

Pats suderinimas su ministerija kalbant apie dokumentų ar leidinių nurašymą, tai nereiškia tiesioginio išmetimo į konteinerį.

LSMU tvirtino, kad sunaikinti atiduoti netinkami naudoti ir prieš išmetant suskaitmeninti leidiniai, be to, jie utilizuoti su kultūros ministro leidimu. S. Kairys tvirtino pasitikėjęs bibiotekos ir ekspertų išvada, be kita ko, joje nurodyta, kad išmetami leidiniai užkrėsti pavojingu grybeliu.

„Bet jeigu jau nusprendžiama juos tokiu būdu utilizuoti, perdirbti, ir jei aš matau mokslininkų, komisijos išvadas, kad tie leidiniai apkrėsti pelėsiu, grybeliu, ir jie „pavojingi žmogaus sveikatai“, man kyla klausimas, kokias procedūras viduje turi biblioteka, kai tokie pavojingi žmogaus sveikatai dokumentai atsiduria tiesiog naktį atvirame konteineryje ir kas nori juos gali imti?“ – svarstė S. Kairys.

Ministerijai išsiaiškinus situacija su LSMU, S. Kairys žada toliau tartis su ekspertais, kaip būtų galima tobulinti teisės aktus, kad net ir nurašyti leidiniai nebūtinai būtų išmetami, bet, pavyzdžiui, galėtų be kliūčių atsidurti privačiose kolekcijose, knygynuose.

„Jei trūksta kažkokių pakeitimų teisinėje bazėje, tai Kultūros ministerija tikrai juos siūlys“, – patikino ministras.