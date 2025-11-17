Pensijų reformos spąstai: skuboti sprendimai gali atsirūgti senatvėje

Estai pasimokė
Nuo kitų metų atsiranda nemažai II pensijų pakopos pakeitimų. Pasak T. Kvasiliaus, kai kurie jų vilioja pamiršti pradinę idėją kaupti pensijai ir atsiimtą dalį pinigų išleisti šios dienos poreikiams: tai galimybės pasinaudoti sukauptomis lėšomis dar nesulaukus pensinio amžiaus, palankesnės išmokų sąlygos sulaukus pensinio amžiaus, galimybė stabdyti kaupimą.
„Teks gerai pasukti galvas, kad rastume, kuris variantas geriausiai atitiks mūsų poreikius ir nepamiršti, jog kaupti II pensijų pakopoje pradėjome, būtent, siekdami užsitikrinti oresnes pajamas senatvėje. Estija, leidus atsiimti pensijoms kauptas lėšas, jau pasimokė ir galvoja, kaip vėl grąžinti visuomenę į disciplinuotą kaupimą. Leidus atsiimti pensijai kauptą turtą, estai jį tiesiog išleido einamiesiems poreikiams. Koks to rezultatas? Tikėtina, jog jų senatvės pensija sieks tik apie 30–35 proc. prieš tai buvusio atlyginimo“, – pasakojo T. Kvasilius.
Pasak „Allianz Lietuva“ eksperto, siektinas 70–80 proc. buvusių pajamų dydis sulaukus pensijos – ne iš piršto laužtas. Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) duomenimis, pensijoje vidutiniškai praleidžiame 15–20 gyvenimo metų, tad verta pagalvoti, kaip užsitikrinti pakankamas mėnesines įplaukas šiuo gyvenimo periodu.
„Jeigu mes galvojame, kad reikia naujo automobilio ar virtuvės remonto ir tam nusiimsiu 25 proc. pensijų fonde sukauptų lėšų, tai reikia suprasti, kad tokia dalimi sumažinsime savo ateities pensijos dydį. O ta pensija greičiausiai vis tiek ateis – gyvenimo trukmė ilgėja. Gali būti, jog dalį turto atsiėmusieji dabar, sulaukę pensijos supras, jog nedirbti negali, nes tiesiog nepakaks pinigų pragyvenimui“, – skuboto sprendimo pasekmes vardijo ekspertas.
Jeigu mes galvojame, kad reikia naujo automobilio ar virtuvės remonto ir tam nusiimsiu 25 proc. pensijų fonde sukauptų lėšų, tai reikia suprasti, kad tokia dalimi sumažinsime savo ateities pensijos dydį.
Prabangios vestuvės ar oresni metai senatvėje?
Priežastys, pasak T. Kvasiliaus, dėl kurių norima atsiimti dalį sukaupto II pakopos pensijų turto, įvairios: vieni nori atsinaujinti automobilius, kiti prisidėti prie vaikų vestuvių, treti galvoja, jog nesukaups reikšmingos sumos.
„Pasidalinsiu dviem pavyzdžiais iš praktikos. Vienas klientas, išgirdęs, jog nuo kitų metų bus galima dalį II pakopos pensijų fondo lėšų pasiimti, paklausė, ar staiga valstybė taip praturtėjo, kad patiems kaupti nebereikia. Deja, kaupti patiems poreikis niekur nedingo. Klientui 40 metų, jis sukaupęs apie 20 tūkst. eurų, dar yra gražaus laiko iki pensijos, ir, įsivertinęs tai, jog valstybės paskata kasmet auga, atlyginimai kyla ir kaupimas pensijai spartėja, jis nutarė kaupti toliau“, – sakė pašnekovas.
Tačiau T. Kvasilius pažymi, jog kartais dėl kaupimo pensijoje išsiskiria ir sutuoktinių nuomonės. Štai viena šeima svarsto dalį sukaupto turto, apie 10 tūkst. eurų, atsiimti, vos tik bus tokia galimybė. Pasirodo, artėja vestuvės, tuoksis vyriausias sūnus. Žmona nori vardan šventės atsisakyti dalies pensijos, mat reiks fotografo, kostiumo, muzikantų. Jos manymu – tie 10 tūkst. eurų, kuriuos atsiimtų, menka suma, ištirps čia pat ir viskam nė nepakaks.
Sutuoktinis argumentuoja priešingai. Jis žmonai sako, jog 10 tūkst. eurų atrodo mažai, kai juos turi rankoje, o kai neturi – tai didžiulė suma. „Tai galimybė senatvėje neprašyti vaikų pagalbos, o sukaupti galima tik dirbant ir nuosekliai atsidedant rytojui“, – pasakojo T. Kvasilius.
Taupant svarbiausia – disciplina
T. Kvasilius pažymi, jog noras pensijai kauptą turtą išleisti naujam automobiliui ar kitoms reikmėms rodo finansinio raštingumo ir disciplinuoto taupymo įgūdžių trūkumą, kuris susiklostė istoriškai. Mūsų šalis yra susidūrusi su begale iššūkių, ilgai neturėjo nuosavybės, tokių turto teisių, kokias turėjo Vakarų šalys, dėl to menkai formavosi ir gyventojų finansinis raštingumas.
„Jeigu žmogus dabar negali nusipirkti automobilio, suremontuoti virtuvės ar iškelti vestuvių nepasiėmęs tų 25 proc., tai kaip jis gyvens pensijoje jau atėmus tuos 25 proc. kaupto turto? Juk pajamos bus dar mažesnės, o poreikiai – ypatingai sveikatai – greičiausiai didės. Nepainiokime sąvokų, šiandienos reikmes turėtume dengti iš kitos kišenės, vadinamos būtinuoju finansiniu rezervu. Jame turėtume būti sukaupę 3–6 mėnesių uždarbio dydį ir šie pinigai turi būti lengvai pasiekiami – banko sąskaitoje“, – aiškino ekspertas.
Pasak T. Kvasiliaus, kalbant apie finansus svarbiausia disciplina. Ir tas, kuris sąžiningai kas mėnesį atsideda po 100 eurų sukaups daugiau už tą, kuris taupo gal ir didesnėmis sumomis, bet prabėgomis, tik tada, kai prisimena. Pašnekovo teigimu, II pensijų pakopa yra bene paprasčiausias ir mažiausiai pastangų kainuojantis, efektyviausias būdas dirbančiajam susikaupti antrą arba trečią pajamų šaltinį greta „Sodros“ mokamos pensijos.
(be temos)