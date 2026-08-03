Šuolis Kauno rajone: naujos mokyklos kyla rekordiniu greičiu, atnaujinamos esamos ir darželiai

Planuojamos pabaigtuvės
Domeikavoje jau stovi nauja pradinė mokykla. 2024 m. pradėtame statyti ugdymo paskirties objekte – 20 pradinio ugdymo klasių, kuriose galės mokytis 480 mokinių, informatikos, anglų kalbos, tikybos, pagalbos mokiniui specialistų kabinetai, mokinių maitinimo erdvės, universali salė sporto veikloms ir bendruomenės renginiams, futbolo aikštelė, dviračių ir automobilių stovėjimo aikštelės.
„Šiuo metu pagrindiniai statybos darbai atlikti. Baigiama kloti grindų danga, montuojamos lubos, prie pabaigos sparčiai artėja elektros instaliacijos ir pastato šiltinimo darbai. Dar reikės sutvarkyti aplinką“, – vardijo Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Arūnas Talalas.
Planuojama, kad statybos Domeikavoje bus visiškai užbaigtos rugpjūčio pabaigoje. Pastatui energiją gamins saulės elektrinė
Šiek tiek anksčiau – rugpjūčio viduryje – darbų pabaigtuves švęsti ketinama Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje. Čia įgyvendinamas išskirtinis projektas – pirmą kartą Lietuvoje viešajam pastatui modernizuoti naudojami gamykloje pagaminti sienų ir stogų skydai. Jie padidins pastato energinį efektyvumą ir ilgaamžiškumą ir paspartino patį renovacijos procesą.
Atnaujinimo darbai prasidėjo pernai lapkritį, šiuo metu visi trys gimnazijos pastatai jau apšiltinti skydais. Dalis jų yra papuošti tautiniais motyvais. Gimnazijoje jau pakeisti visi vamzdynai, įrengta nauja elektros instaliacija, kondicionieriai, rekuperatoriai.
Šiuo metu baigiamas šiltinti stogas, įrengiama priedanga, tvarkoma gimnazijos aplinka, atnaujinamos virtuvės patalpos, demontuojami seni langai ir atliekami vidaus apdailos darbai dviejuose gimnazijos korpusuose.
Sparčiai juda į priekį
Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijoje vykdomas trijų etapų „Mokslo paskirties pastato Mokyklos g. 5 Akademijos mstl. Kauno r. sav. rekonstravimo ir priestatų statybos projektas“. Pernai švęstos naujo priestato statybos pabaigtuvės.
Šiemet balandį startavo antrojo etapo darbai – mokyklos pastato renovacija. Jos metu suplanuota atnaujinti viso pastato fasadą, pakeisti langus ir lauko duris, modernizuoti šildymo, vėdinimo ir kitas inžinerines sistemas, įrengti naujus vandentiekio, nuotekų ir lietaus tinklus. Šiuo metu gilinamas mokyklos rūsys, šiltinamos grindys, sienos, pastato fasadas ir stogas, keičiama stogo danga, įrengiamas naujas įėjimas, rekonstruojama įėjimo laiptinė. Taip pat numatyta įrengti naują liftą.
Trečiame etape bus statomas priestatas su sporto sale.
Raudondvario gimnazijoje rekonstrukcijos darbai taip pat sparčiai juda į priekį. Įgyvendinus projektą mokykla bus išplėsta ir pritaikyta augančiam mokinių skaičiui – atsiras 15 naujų mokymo kabinetų, bus sukurta 450 papildomų mokymosi vietų, atnaujintos klasės, biblioteka ir valgykla, o vėlesniuose etapuose – įrengta nauja sporto salė ir daugiafunkcė aktų salė.
Tik ieškodami lanksčių sprendimų galime įgyvendinti ambicingus projektus.
Pritaiko darželiui
Ežerėlyje modernizuojama pagrindinė mokykla: jos patalpos pritaikomos darželio veiklai. Čia jau įrengtos keturios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, pastatas apšiltintas.
Šiuo metu baigiami montuoti baldai, įrengiama vaikų lauko žaidimų aikštelė ir nauja modulinė valgykla, kad vaikams nebereiktų į valgyklą eiti per lauką, vežama įranga kokybiškam mokinių maitinimui užtikrinti. Kartu atnaujinamas pastato fasadas, stogas, keičiami langai ir tvarkoma aplinka.
Užtikrins dar geresnes sąlygas
Raudondvario lopšelyje-darželyje „Riešutėlis“ prie pabaigos artėja pastato modernizavimo darbai. Jau atnaujintas fasadas, stogas, pakeisti langai, o šiuo metu baigiamos remontuoti vidaus patalpos ir atnaujinamos inžinerinės sistemos.
Intensyvūs darbai vyksta ir Garliavos lopšelyje-darželyje „Obelėlė“. Baigus rekonstrukcijos projektą darželis bus išplėstas keturiomis naujomis grupėmis, įrengtos vaikų žaidimų aikštelės bei pavėsinės, o atnaujintas pastatas užtikrins dar geresnes sąlygas mažiesiems bei darbuotojams.
Nauji planai
Kol vieni Pakaunės ugdymo įstaigų planai – finišo tiesioje, planuojami ar net startavo nauji. Neveronyse jau pradėti gimnazijos rekonstrukcijos darbai. Čia bus pastatytas naujas dviejų korpusų priestatas su 10 klasių, biblioteka, technologijų kabinetais, mokinių laisvalaikio erdve, sporto sale, rūbinėmis ir pagalbinėmis patalpomis, įrengta jungtis su esamu gimnazijos pastatu. Šiuo metu jau įkasti poliai priestatui statyti.
Planuose – ir Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro rekonstrukcija. Pastačius naują mokyklos priestatą, jame galės ugdytis apie 500 mokinių, planuojama įrengti 15 mokymo kabinetų, sporto salę, STEAM laboratoriją, specialistų ir neformaliojo ugdymo erdves, sumontuoti naujas elektros, šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų ir priešgaisrines sistemas. Mokyklos korpusus sujungs galerija.
Šiuo metu teritorija jau aptverta, statybvietė paruošta ir laukia meistrų.
Komentaras
Valerijus Makūnas,
Kauno rajono meras
Pasirūpinti vaikais – didžiulė atsakomybė, todėl artėjant naujiesiems mokslo metams visada tenka šiek tiek pasijaudinti. XXI a. vaikai turi mokytis erdvėse, kuriose jaustųsi saugūs, kur būtų skatinamas jų kūrybiškumas, kritinis mąstymas ir pažinimas – moderniose klasėse, STEAM laboratorijose.
Per pastarąjį dešimtmetį švietimo infrastruktūrą plėtojome pasitelkdami įvairius finansinius šaltinius. Pasinaudodami viešojo ir privataus sektorių partnerystės modeliu pastatėme Mastaičių pradinę mokyklą su darželiu, modernizavome Mastaičių baseiną, Kačerginės pradinę ir Zapyškio pagrindinę mokyklas.
Daug investicijų skyrėme VDU Ugnės Karvelis gimnazijai, kuri pernai praturtėjo moderniu priestatu, šiemet atnaujinamas senasis pastatas, o ateityje iškils ir sporto centras. Statybininkai darbuojasi Raudondvaryje, prasidėjo Neveronių gimnazijos modernizavimas, atgimsta Karmėlavos Balio Buračo gimnazija.
Šiuolaikinę bendruomenę, o juo labiau mokyklą, sunku įsivaizduoti be geros sporto infrastruktūros. Norime, kad vaikai daugiau judėtų, būtų sveiki, todėl statome sporto sales, stadionus, aikštynus, lauko treniruoklius. Krepšinis mūsų krašte labai populiarus, todėl sieksime, kad krepšinio aikštelių tinklas aprėptų ne tik priemiestines seniūnijas, bet ir atitolusias gyvenvietes, kaimus.
Populiarėja futbolas, tinklinis, tenisas, padelis, šiuolaikinė penkiakovė, atsiranda naujų sporto šakų. Tam tarnauja daugiafunkciai sporto aikštynai, kuriuos įrengėme Lapėse, Kačerginėje, Šlienavoje, Zapyškyje. Čekiškiečiai turi kordinių automobilių modelių lenktynių trasą, kurioje vyksta ne tik šalies, bet ir Europos čempionatai.
Šalia baigiamos statyti Domeikavos pradinės mokyklos atsiras mažojo futbolo aikštė. Giraitės bendruomenė irgi turės kur judėti – naujajame parke baigiama įrengti įspūdinga riedlenčių rampa, krepšinio aikštelė, bus treniruoklių.
Mums svarbu ne tik išlaikyti statybų tempą, bet ir užtikrinti jų kokybę. Mokyklos, darželiai, stadionai statomi ne keleriems metams, todėl kiekvienas sprendimas turi būti orientuotas į ilgalaikę naudą bendruomenei.
Geras pavyzdys – atnaujinta Piliuonos gimnazija. Joje sukurtos šiuolaikinės ugdymo erdvės daro mokyklą patrauklią ne tik Kauno rajono šeimoms. Čia mokosi ir vaikai iš kaimyninės Prienų rajono savivaldybės, Pakuonio seniūnijos. Tai rodo, kad kokybiška ugdymo aplinka tampa svarbiu viso regiono stiprybės veiksniu.
Džiugu, kad ir Vyriausybė švietimą vertina kaip vieną svarbiausių prioritetų. Gerai, kad savivaldai suteiktos didesnės galimybės skolintis. Manau, kad tik ieškodami lanksčių sprendimų galime įgyvendinti ambicingus projektus.
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