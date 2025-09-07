Sveikesnė ir aktyvesnė kasdienybė vyresnio amžiaus žmonėms

Projekte dalyvavo 100 dalyvių iš keturių seniūnijų: Garliavos, Kačerginės, Domeikavos ir Karmėlavos.
Per kelis mėnesius vyko: kūno kompozicijos ir fizinio pajėgumo testavimai; paskaitos apie sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, griuvimų prevenciją ir psichikos sveikatą; maisto gaminimo ir fizinio aktyvumo dirbtuvės; išvykos į baseiną ir šiaurietiško ėjimo užsiėmimai; grupinės diskusijos ir streso valdymo užsiėmimai.
Projekto dalyviai ne tik praplėtė žinias, bet ir praktiškai išbandė sveikatai palankius įpročius, sustiprino fizinę ir emocinę sveikatą, atrado bendrystės jausmą.
Šis projektas – svarbus žingsnis siekiant geresnės gyvenimo kokybės vyresniame amžiuje, skatinant aktyvų, saugų ir sveiką gyvenimo būdą.
