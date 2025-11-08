Šventė, suvienijusi rajono mokyklas

Festivalyje dalyvavo dešimt rajono ugdymo įstaigų iš Ringaudų, Raudondvario, Karmėlavos, Ežerėlio, Piliuonos, Akademijos, Šlienavos, Čekiškių, Garliavos. Mokiniai scenoje pristatė savo mokyklų himnus – dainas apie draugystę, mokyklos dvasią, meilę gimtajam kraštui ir pasididžiavimą savo bendruomene.
Garliavos Jonučių progimnazijos direktorė Audra Galvanauskienė šiltai pasveikino visus festivalio dalyvius ir pasidžiaugė, kad muzika tampa jungiančia gija tarp kultūros ir švietimo, o mokyklų himnai – gyvu bendruomenių identiteto ženklu.
Renginio vedėjos mokytojos Eglė ir Vita kūrybiškai įtraukė žiūrovus: tarp pasirodymų vyko smagi viktorina apie Kauno rajoną, kuri priminė, koks įvairus ir turtingas yra mūsų kraštas.
Pasibaigus festivaliui Kauno rajono savivaldybės vicemeras Lukas Alsys džiaugėsi, kad mokyklų himnų festivalis suvienijo jaunąją kartą. Jis pabrėžė, kad Kauno rajono bendruomenė yra kūrybinga ir stipri.
Už nuoširdų darbą ir mokinių kūrybingumo skatinimą chorų vadovams įteiktos padėkos, o kiekvienai mokyklai – simbolinė dovana – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tapybos knyga. Ji praturtins mokyklų bibliotekas.
