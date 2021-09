T. V. Raskevičius apie LGBT eitynes: savotiškai prarasta Kauno nekaltybė

„Puiki eisena, labai gera nuotaika. Pats esu iš Kauno, ir kai buvau jaunas žmogus, buvo sunku įsivaizduoti, kad „pride“ galėtų vykti Kaune. Šiandien man yra labai didelė šventė. Manau ir visai Lietuvai“, – tik pasibaigus eitynėms atsakinėdamas į žurnalistų klausimus kalbėjo T. V. Raskevičius.

Seimo nariui nuotaikos nesugadino ir tai, kad į eisenos dalyvius buvo paleisti keletas kiaušinių.

„Manau, kad policija nepriekaištingai dirbo savo darbą, dėkoju pareigūnams“, – teigė parlamentaras, kartu patikslindamas, kad jis pats liko nepaliestas.

Pasak Laisvės frakcijos politiko, „Kaunas Pride“ renginys parodė, kad žmogaus teisės yra ne tik sostinės klausimas.

„Manau, kad tai yra savotiška prarasta Kauno nekaltybė. Žmogaus teisės yra ne tik Vilniaus, bet ir kitų miestų, bei regionų reikalas“, – tikino T. V. Raskevičius.

„Manau, kad dabar reikia judėti į Klaipėdą“, – pridūrė jis.

Kaip jau skelbta, Kauno Laisvės alėjoje šeštadienį vyko pirmosios miesto istorijoje LGBTQ+ bendruomenės eitynės „Kaunas Pride“. Organizatoriai vidudienį rinkosi prie rytinėje Laisvės alėjos dalyje esančio Soboro ir žygiavo alėja bei grįžo ja atgal.

Renginio dalyviai Laisvės alėja žygiavo nešini LGBT vėliavomis, pirmosiose eilėse grupė žmonių laikė transparantą su užrašu „Mes esame visur“ ir vaivorykštės spalvomis stilizuotą Kauno herbą, turėjo plakatus, skelbiančius „Visi yra verti tikros meilės“, „Meilė nėra nusikaltimas“, „Kada trans žmonės turės elementarias teises?“. Eisenoje buvo matomas ir ne vienas angliškas užrašas: „Love is love“, „Born this way“, „We are all human“ ir t.t.

Renginio saugumui užtikrinti buvo pasitelktos gausios policijos pajėgos bei savanoriai. Pareigūnai dar prieš renginį įrengė metalinį atitvarą, ribojantį patekimą į renginio vietą.