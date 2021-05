Tarp didžiųjų miestų gyventojų aktyviausiai nuo COVID-19 skiepijasi kauniečiai

Kaune santykinis naujų COVID-19 atvejų per 14 dienų tenkančių 100 tūkst. gyventojų skaičius, kaip pirmadienį skelbia Statistikos departamentas, siekia 388,7. Kiek mažesnis santykinis sergamumo rodiklis yra didžiausiame Lietuvos mieste – Vilniuje (373,5 atv. – 100 tūkst. gyventojų). Sostinėje, kaip ir Panevėžyje, iki šiol paskiepyta po 38 proc. šių miestų gyventojų. Šiauliuose – 33,9 proc.

Naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, Klaipėda pagal vakcinacijos apimtis kol kas yra tarp kitų kelių savivaldybių, kuriose gyventojų skiepijimo nuo mirtinai pavojingos infekcijos rodikliai nesiekia 30 procentų. Šalčininkų rajono savivaldybėje šis rodiklis šiuo metu – 20,6 proc., Visagine – 25 proc., Vilniaus rajone – 27,4 proc. bei uostamiestyje – 29,8 proc.

Iš mažųjų savivaldybių lyderė tebėra Neringa, – šiame pajūrio kurorte vakcinavimo apimtis jau išaugo iki 71,2 proc.. Kitame kurorte (šįsyk – prie Nemuno) – Birštone – iki šio pirmadienio paskiepyta 51,4 proc. gyventojų, Anykščiuose – 45 proc. Dar 13-oje savivaldybių (o jų šalyje iš viso yra 60) vakcinavimo apimtys viršija 40 procentų.

Visoje Lietuvoje per pandemiją mirė 8601 virusu užsikrėtęs asmuo, iš jų 4266 tapo tiesioginėmis COVID-19 aukomis. Santykinis sergamumo rodiklis per 14 pastarųjų dienų – 295,1 naujo COVID-19 ligos atvejo, tenkančio 100 tūkst. gyventojų. Nors situacija šalyje pastebimai švelnėja, dar nereikia ignoruoti apsaugos nuo COVID-19 priemonių ir nepaisyti epidemiologų rekomendacijų.

Didžioji dalis Lietuvos savivaldybių teritorijų sergamumo žemėlapyje tebėra nudažytos raudona spalva ir tik 3 – geltona. Tai – Šilalės r. savivaldybė, kurios teritorijoje per dvi pastarąsias savaites 100 tūkst. gyventojų patvirtintas 51 naujas infekcijos atvejis, taip pat – Rokiškio r. (76 atv.) bei Telšių r. savivaldybė (88 atv.). Bet vienos iš 60 visų savivaldybių teritorija sergamumo žemėlapyje dar juoduoja. Gal tai nulėmė per ankstyvas atsipalaidavimas Ukmergės rajono gyventojų, kuriems per 14 pastarųjų parų nustatyta 638 nauji COVID-19 atvejai, santykinai tenkantys 100 tūkst. asmenų, o gal kitos priežastys, kurias aiškintis – epidemiologų pareiga.