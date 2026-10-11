TAU pradėjo penkioliktuosius veiklos metus

Gausiai susirinkusius studentus ir dėstytojus pasveikino Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys. Jis pasidžiaugė aktyvia TAU bendruomene, jos noru mokytis, bendrauti ir neprarasti smalsumo: „Mokytis niekada nevėlu, o sukaupta gyvenimo patirtis ir išmintis tik praturtina naujas žinias. Džiugu matyti tiek daug smalsių, aktyvių ir bendrystę puoselėjančių žmonių. Linkiu, kad naujieji mokslo metai suteiktų ne tik naujų žinių, bet ir prasmingų susitikimų, atradimų ir gerų emocijų.“
Šiuo metu Kauno rajono TAU vienija aštuoniolika fakultetų, po pertraukos į bendruomenę sugrįžo ir Neveronių fakultetas.
TAU rektorė Edita Žaromskienė pristatė naujų mokslo metų planus, o pirmąją paskaitą-praktinį užsiėmimą surengė Anykščių kultūros centro istorinio šokio studija „Baltoji pavana“. Šventės dalyviai galėjo ne tik stebėti istorinių šokių pasirodymą, bet ir patys išbandyti šokio žingsnius.
Kauno rajono TAU – neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaiga, kurios tikslas – užtikrinti tęstinį vyresnio amžiaus žmonių mokymąsi, skatinti bendravimą, bendradarbiavimą, saviraišką ir sukauptos patirties sklaidą. Universitetas senjorams suteikia galimybę ne tik gilinti žinias, bet ir aktyviai leisti laiką, susitikti su bendraminčiais.
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