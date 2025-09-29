 Ties Pilies žiedine sankryža laukia spūstys: bus tvarkoma P. Vileišio tilto dalis

2025-09-29 16:06 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno miesto savivaldybė praneša, kad antradienį judrioje vietoje bus apribotas eismas, tad vairuotojai turėtų tai įsivertinti ir, esant galimybei, rinktis kitus maršrutus, nes gali pasitikti spūstys.

„Dėmesio, vairuotojai! Antradienį nuo 10 iki 16 val. bus uždaryta P. Vileišio tilto antra eismo juosta, važiuojant centro link. Čia vyks avarinės duobės tvarkymo darbai. Eismas vyks įprasta tvarka, tačiau gali susidaryti šiek tiek didesnės spūstys. Dėkojame už kantrybę“, – pažymėjo eismo specialistai.

Primename, kad ties P. Vileišio tiltu ir taip vyksta naujojo Vilijampolės eismo mazgo statybos, tad važinėja sunkioji technika, kartais susidaro spūsčių. Uždarius P. Vileišio tilto vieną eismo juostą, automobilių srautas tik dar labiau apkraus šią Kauno vietą, todėl rekomenduojama pasirinkti kitus maršrutus ir taip taupyti savo laiką.

