Ties Pilies žiedine sankryža laukia spūstys: bus tvarkoma P. Vileišio tilto dalis

„Dėmesio, vairuotojai! Antradienį nuo 10 iki 16 val. bus uždaryta P. Vileišio tilto antra eismo juosta, važiuojant centro link. Čia vyks avarinės duobės tvarkymo darbai. Eismas vyks įprasta tvarka, tačiau gali susidaryti šiek tiek didesnės spūstys. Dėkojame už kantrybę“, – pažymėjo eismo specialistai.
Primename, kad ties P. Vileišio tiltu ir taip vyksta naujojo Vilijampolės eismo mazgo statybos, tad važinėja sunkioji technika, kartais susidaro spūsčių. Uždarius P. Vileišio tilto vieną eismo juostą, automobilių srautas tik dar labiau apkraus šią Kauno vietą, todėl rekomenduojama pasirinkti kitus maršrutus ir taip taupyti savo laiką.
