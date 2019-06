Turiningam laisvalaikiui – nemokamas pabėgimo kambarys bibliotekoje

Puiki pramoga norintiems šiek tiek atsipūsti nuo vasariškų karščių – nemokamas pabėgimo kambarys viename bibliotekos padalinių.

Profesionalių pabėgimo kambarių kūrėjų „Break free“ pagal Šerloko Holmso tematiką sukurtas užduočių kambarys veikia bibliotekos Z. Kuzmickio padalinyje, Raseinių g. 26. Šis padalinys įsikūręs viename gražiausių miesto mikrorajonų – Žaliakalnyje.

Pabėgimo kambariai – viena populiariausių pramogų šiuo metu. Įvairūs galvosūkiai, tematiniai kambariai perteikia gausybę puikių emocijų, o komanda patekusi į tokią erdvę gali pasijusti pagrindiniais filmo herojais, vykdydama pačias netikėčiausias misijas.

Šio bibliotekoje įkurto pabėgimo kambario lankytojai taps sekliais, kurie per 30 min. turės pabėgti iš Šerloko Holmso paspęstų spąstų. Nuotaikingas ir įtraukiantis žaidimas sukurtas pirmą kartą bandantiems tokią pramogą žaidėjams, šeimoms bei vaikams, tačiau savo jėgas pasitikrinti galės ir patyrę pabėgimo kambarių ekspertai. Kambario užduotys paruoštos taip, kad nebūtų per lengvos suaugusiems ir per sunkios vaikams, tad puikiai tinka bendram visos šeimos laisvalaikiui.

Tame pačiame Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio padalinyje veikia ir Žaisloteka. Tai – žaislų biblioteka, kurioje galima rasti žaislų įvairaus amžiaus vaikams ir stalo žaidimų. Ji ypatinga tuo, kad žaisti galima ne tik vietoje – žaislus ir stalo žaidimus kaip ir knygas galima skolintis į namus. Biblioteka taip pat turi ir erdvų kiemą, kuriame galima prisėsti pažaisti ar paskaityti. Kaip ir kiti bibliotekos padaliniai, šis draugiškas gyvūnams, tad laukiami ir augintiniai.

Norint apsilankyti Šerloko Holmso pabėgimo kambaryje, tereikia suburti 4–5 žmonių komandą ir rezervuoti laiką telefonu (8 37) 22 56 47. Bibliotekos darbo laikas: nuo pirmadienio iki šeštadienio 10–18 val.