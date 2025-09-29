Tvarkomos Kauno rajono gatvės užtikrins patogesnį susisiekimą

Augantis visomis prasmėmis
Gatvių tvarkoma daugybėje Kauno rajono seniūnijų. Vienur tiesiamos komunikacijos ir gatvių asfalto danga, įrengiamas apšvietimas, kitur – ir pėsčiųjų, dviračių takai, dar kitur atliekami nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai.
„Kauno rajonas yra augantis ir verslo, ir gyventojų skaičiaus, ir gyvenimo kokybės prasme. Nėra stagnacijos, daug perspektyvų, matau dideles pastangas gyventojams sukurti kuo geresnes sąlygas“, – kalbėjo naujasis Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus, kuris koordinuoja kelių ir gatvių remonto darbus, vedėjas Saulius Vasiliauskas.
Šio skyriaus, kuriam neseniai pradėjo vadovauti, indėlis į gyventojų gerovę – didžiulis, kaip ir atsakomybė, gyventojų lūkesčiai. Planuojant šių metų darbus buvo suskaičiuota, kad bus imtasi perkloti apie 17 km naujos asfalto dangos ten, kur ji jau susidėvėjusi, ir išasfaltuoti 15–17 km žvyrkelių.
Savivaldybė jau anksčiau buvo skelbusi, kad prioritetas – užbaigti pernai pradėtus gatvių tvarkymo darbus.
Prioritetų sąraše
„Darnus ir geriau pasiekiamas Kauno rajonas – vienas iš pagrindinių 2025–2027 m. savivaldybės strateginio veiklos plano prioritetų. Didėjant gyventojų skaičiui ir plečiantis verslui siekiama Kauno rajoną padaryti dar labiau pasiekiamą“, – teigė S. Vasiliauskas.
Prioritetas skiriamas infrastruktūros gerinimui, siekiant užtikrinti patogų ir tvarų susisiekimą visiems gyventojams. Todėl Kauno rajono savivaldybė nusprendė skirti dar daugiau dėmesio kelių remontui ir gatvių asfaltavimui, siekdama pagerinti transportavimo sąlygas, užtikrinti saugų ir patogų eismą.
S. Vasiliauskas džiaugėsi, kad savivaldybės Kelių ir transporto skyriuje sutelkta patyrusių profesionalų ir jaunų ambicingų specialistų komanda. Jis pats Kauno rajono savivaldybėje pradėjo dirbti vos prieš pusmetį, į šias pareigas atėjo turėdamas solidžią patirtį tiek valstybės tarnyboje, tiek inžinerijos srityje.
„Kauno rajonas – viena pažangiausių savivaldybių“, – sakė S. Vasiliauskas. Projektuojamiems gatvių remonto darbams Kauno rajono savivaldybė taiko laiko patikrintus ir šiuolaikinius kokybės ir ilgalaikiškumo standartus atitinkančius sprendinius, o samdydami darbų rangovus vertina ne tik darbų kainą, bet ir įmonės atitiktį kokybės vadybos ir aplinkosaugos standartams.
Skyriaus vedėjas akcentavo, kad atliekamų darbų kokybė užtikrinama taikant dviejų lygių kontrolę – pasitelkiama rangovo savikontrolė pagal kokybės vadybos standartus ir užsakovo kartu su techninės priežiūros ekspertais nepriklausoma priežiūra.
Svarbiausios pabaigtuvės
Tarp svarbiausių šiemet būsimų pabaigtuvių Kauno rajone – sutvarkytos Kauno ir J. Janonio gatvės Ežerėlyje. „Tai pagrindinės miestelio gatvės. Jose atnaujinamos komunikacijos, asfalto danga, įrengiamas apšvietimas ir pėsčiųjų, dviračių takai“, – vardijo S. Vasiliauskas.
Gyventojai itin laukia ir Kertupio gatvės Neveronyse remonto pabaigos. Tai viena iš pagrindinių seniūnijos jungčių su A1, A6 magistralėmis, svarbi gatvė daugiabučių namų ir Neveronių gyvenvietės gyventojų susisiekimui su Kauno miesto ir Kaišiadorių rajono savivaldybėmis. Rekonstruojant Kertupio gatvę vyksta ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai.
Kelininkai pluša ir Ramučiuose, Parko gatvėje: klojama nauja kelio danga, tiesiami šaligatviai. „Pagrindinė problema, kad nebuvo šaligatvio. Daug naujakurių, daug gyventojų, nemažas automobilių ir pėsčiųjų srautas – viena pagrindinių gyvenvietės gatvių. Buvo nesaugu“, – „Kauno dienai“ pasakojo Karmėlavos seniūnijos Parko seniūnaitijos seniūnaitis Darius Merkšaitis.
Vykstant darbams gyventojai diskutuoja dėl šios gatvės pločio – norėtųsi platesnės, tačiau projektas parengtas atsižvelgiant į esamą situaciją.
2025 m. planuojama keliams skirti investicijų suma padidėjo 3,9 mln. eurų ir sieks daugiau nei 15,2 mln. eurų.
Darbai vyksta ir Sodų gatvėje, kurios viena dalis yra Jonučių kaime, kita – Narsiečių kaime, Alšėnų seniūnijoje. Ši gatvė ne tik svarbi jų gyventojams, bet ir tarnauja kaip jungtis su Garliava, Kauno miestu ir A5 magistrale. Sodų gatvėje atliekami gatvės rekonstravimo darbai, tiesiamos naujos inžinerinės komunikacijos, įrengiamas šaligatvis ir apšvietimas.
Lapių seniūnijos Mokyklos gatve važiuoja daugiabučių namų ir kiti vietos gyventojai. Ji svarbi geresniam susisiekimui su miestelio centru, įstaigomis ir kaip jungtis su pagrindiniais rajono keliais. Gatvės kapitalinio remonto dalis yra naujų inžinerinių tinklų įrengimas, šaligatvio paklojimas.
Zapyškio Dievogalos gatvės, kuri veda į seniūnijos centrą, įstaigas ir iki pagrindinių rajono kelių, kapitalinio remonto darbai atliekami kartu įrengiant naują gatvės apšvietimo tinklą, tiesiamas šaligatvis.
Rokų seniūnijos Gandrų gatvės kapitalinio remonto imtasi galvojant ne tik apie vietinius gyventojus, bet ir apie visus, atvykstančius į Vainatrakio kapines.
Dobilų gatvė Raudondvaryje svarbi vietos gyventojų geresniam susisiekimui su seniūnijos centru, įstaigomis ir pagrindiniais rajono keliais. Kartu su gatvės kapitalinio remonto darbais suplanuota įrengti naujus inžinerinius tinklus, nutiesti šaligatvį.
Skirta daugiau lėšų
Kauno rajono gatvių ir kelių remonto darbai planuojami pagal savivaldybės tarybos patvirtintą 2025–2027 m. prioritetinę eilę ir pagal patvirtintų remontuotinų kelių ir gatvių sąrašą. Šiame sąraše nurodytiems kelių ir gatvių remonto darbams skirtas finansavimas iš savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Infrastruktūros plėtros programos. Į sąrašą remontuotinos gatvės įtraukiamos pagal seniūnijų pateikiamus duomenis.
„Pagal Kauno rajono strateginius uždavinius numatoma siekti reikšmingų kiekybinių ir kokybinių rodiklių. Skiriamos didelės investicijos kelių infrastruktūrai gerinti siekiant ne tik suremontuoti kuo daugiau blogos būklės kelių ir gatvių, bet ir užtikrinti atliktų darbų tvarumą, t. y. atnaujinant ar naujai įrengiant kelio dangą išspręsti visus reikalingus infrastruktūros plėtros poreikius: pėsčiųjų, dviračių takai, inžineriniai tinklai ir komunikacijos, kiti būtini sprendiniai“, – komentavo S. Vasiliauskas.
Šiemet į Kauno rajono kelių infrastruktūros gerinimą buvo numatyta investuoti 11,3 mln. eurų, tačiau suma pasikeitė. „Atsižvelgiant į spartesnį nei planuota darbų atlikimą, darbų kaštų padidėjimą dėl senų inžinerinių tinklų ir komunikacijų atnaujinimo, kelių infrastruktūros atnaujinimui 2025 m. planuojama skirti investicijų suma padidėjo 3,9 mln. eurų ir sieks daugiau nei 15,2 mln. eurų“, – nurodė S. Vasiliauskas.
Planai
Šiemet dar bus pradėtos tvarkyti šios Kauno rajono gatvės:
Griežlės ir Ilgoji gatvės (Užliedžių seniūnija);
Lukšos gatvė Mastaičiuose (šaligatvio įrengimas);
Alyvų gatvė Garliavoje;
Žvaigždžių gatvė (Domeikavos seniūnija);
Nemuno gatvė (Kulautuvos seniūnija).
Kitais metais bus tvarkomos šios Kauno rajono gatvės:
Žiedo gatvė (Alšėnų seniūnija);
Pienių gatvė (Domeikavos seniūnija);
Ireniškų gatvė (Garliavos apylinkių seniūnija, Ireniškių kaimas);
A. Šapokos gatvė (Užliedžių seniūnija);
Daugėlių gatvė (Neveronių seniūnija).
Antanas Nesteckis
Kauno rajono savivaldybės vicemeras
Kauno rajonas sparčiai auga, todėl kartu didėja ir gyventojų poreikis turėti saugią ir patogią infrastruktūrą. Mūsų tikslas – kad kiekviena seniūnija sulauktų pokyčių, todėl finansavimas keliams yra paskirstomas proporcingai. Prioritetą teikiame tiek pagrindinėms tranzitinėms gatvėms, tiek gyvenvietėms, kur žmonės leidžia kasdienį gyvenimą.
Džiugu, kad seniūnaičiai numato prioritetus toms gatvėms, kurios yra blogiausios ir intensyviausiai naudojamos, tai leidžia racionaliau naudoti lėšas.
Šiemet kelių tvarkymui skiriame daugiau lėšų: iš viso apie 15,2 mln. eurų, beveik 4 mln. eurų daugiau nei pernai, o tai leis įgyvendinti daugiau projektų.
Kiekvienas išasfaltuotas žvyrkelis ar sutvarkyta gatvė – tai žingsnis link didesnio saugumo, patogesnio judumo ir aukštesnės gyvenimo kokybės mūsų rajone. Esame įsitikinę, kad šios investicijos yra ilgalaikė nauda visoms bendruomenėms ir visam Kauno rajonui.
