Ūkininkai skundžiasi audros padariniais: nėra tekę tokio vaizdo matyti

Kauno rajone neseniai praūžusi kruša per kelias valandas sunaikino kone visą ūkininkų derlių – rapsų laukai ir uogynai liko be žiedų. Augintojai baiminasi, kad liks be derliaus dar sezonui nė neprasidėjus, o draudikai jau skaičiuoja rekordines žalas.