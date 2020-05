Užkliuvo balsavimas per karantiną: mes kaip bankomatai – tik tam, kad duotume pinigus

Nustebino balsavimas

Į "Kauno dieną" kreipėsi Kovo 11-osios g. 31-ojo daugiabučio gyventojai, pasipiktinę, kad per karantiną iš namą administruojančios "Būsto valdos" gavo balsavimo biuletenius. Juose reikėjo pažymėti, ar gyventojai pritaria mažajai renovacijai, tačiau trūko informacijos, kas konkrečiai bus daroma.

Kalbinti gyventojai piktinosi, kad dėl namui svarbių darbų norima nuspręsti skubotai, be susirinkimo, diskusijų, ar namui tokių darbų tikrai reikia. Žmonės teigė, kad "Būsto valda" galėjo palaukti, kol baigsis karantinas ir apribojimai žmonėms būriuotis bei tada spręsti dėl renovacijos.

"Valdžia pritarė, kad pensininkams papildomai skirs 200 eurų, tai iš karto atsiranda tokių, kurie nori tuos pinigus paimti. Darbus apie renovaciją gali skelbti ir ne karantino metu. Dabar prašo balsuoti, bet viskas labai abstrakčiai surašyta. Gal dar ateis, užkalbins pensininkus, tie nesuprasdami ir pasirašys. "Būsto valda" ką nori, tą ir daro. Tiesiog nori pasipinigauti. Mes kaip bankomatai – tik tam, kad duotume jiems pinigus", – dėstė daugiabučio gyventojas Romualdas.

Jis kalbėjo, kad dėl karantino negali eiti pas kaimynus ir su jais aptarti planuojamų darbų. Be to, reikėtų belstis į kiekvieno gyventojo buto duris, nes kitaip dauguma tikrai nesupras, ką norima renovuoti. Vyro teigimu, dėl to "Būsto valda" ir turėjo palaukti, kol galutinai bus atšauktas karantinas, nebus ribojamas susirinkusių žmonių skaičius ir viską bus galima aptarti susirinkime.

"Ateitų žmonės, išsakytų savo nuomonę, pabalsuotų. Jei reikėtų, tik tada būtų galima balsuoti raštu. Jie išnaudoja laiką, kai žmonės vieni pas kitus negali eiti, kad nereikėtų gyventojams aiškinti, iš karto pakišo balsavimo biuletenius. Galbūt ne man vienam kažkas neaišku. Kai nebuvo karantino, jokių darbų nereikėjo daryti, tik jį paskelbė, tuoj prireikė balsavimo. Niekas nepaaiškino detaliai. Bandžiau aiškintis su vadybininku, tai tas tik kartojo, kad bus balsavimas ir gyventojai nuspręs", – toliau kalbėjo Kovo 11-osios g. 31 namo gyventojas ir pridūrė, jog kaimynai suprato, kad "Būsto valda" darbus planuoja pradėti jau po karantino, bet kada tiksliai, niekas negali pasakyti.

Žmonės abejoja, ar mažoji renovacija bus efektyvi, jie įsitikinę, kad reikėtų keisti visą šildymo sistemą.

Neaiškios sumos

Gyventojus suglumino ne tik balsavimas per karantiną, bet ir tai, kiek mažoji renovacija kainuos gyventojams. Pasak kauniečių, vienur nurodoma, kad 30 proc. darbų dengs valstybė. Tačiau kokia bendra darbų sąmata – neaišku.

Mūsų namas ir taip nemoka daug už šildymą, tad toks kosmetinis prisilietimas nereikalingas. Arba reikia daryti viską normaliai, arba visai nereikia.

"Jie nenurodė konkrečios sumos. Gavau tik lapą, kuriame jie nurodė, kiek galėtų kainuoti skaičiuojant pagal buto kvadratūrą. Pagal kvadrato kainą apskaičiavau, kad darbai galėtų kainuoti apie 50 tūkst. eurų. Bet nežinau, ar tiksliai skaičiuoju. Be to, ta valstybės parama, kaip aš supratau, tai skiriama tik projektui, kurio vertė – 1 000 eurų, o už visą tą renovaciją žmonės mokės iš savo kišenės", – apie tai, kad nežinia, kiek iš tiesų atsieitų mažosios renovacijos darbai, kalbėjo kaunietis.

Jis nurodė, kad balsavimo biuleteniuose gyventojų klausiama nuomonės dėl mažosios renovacijos, kurios metu esą būtų tvarkomas šilumos punktas, bet ne visa šildymo sistema. Tačiau gyventojas abejoja, ar šios dalies sutvarkymas duos kokios nors realios naudos.

"Suprasčiau, jei name būtų atliekama dalinė renovacija, kai lauko fasadas nebūtų tvarkomas, bet keičiami visi vamzdynai, visas šilumos mazgas, butuose – radiatoriai. Tai dar būtų logiška, o dabar jei jie kažkiek pasikrapštys siurblinėje, pastatys naujus ventilius ir už tai mes turėsime mokėti 50 tūkst. eurų, tai atsiprašau, mums to tikrai nereikia. Be to, efekto nebus, nes ne pas visus yra sudėti nauji langai. Mūsų namas ir taip nemoka daug už šildymą, tad toks kosmetinis prisilietimas nereikalingas. Arba reikia daryti viską normaliai, arba visai nereikia", – savo poziciją išsakė Romualdas.

Nori nepavėluoti

"Kauno dienai" "Būsto valdos" atstovai teigė, kad norima spėti pagal terminus, kai dalijama valstybės parama, dėl to ir klausiama gyventojų nuomonės.

"VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) paraiškas pagal valstybės mažosios renovacijos programą priima iki liepos 1 d. Namo bendromis konstrukcijomis ir inžinerine įranga besirūpinantis pastato administratorius bendrovė "Būsto valda" organizuoja butų ir kitų patalpų savininkų apklausą dabar, kadangi pavėlavus pagal numatytus terminus butų ir kitų patalpų savininkai nebegalės pretenduoti į valstybės paramą, kuri sudaro iki 30 proc. darbų kainos. Šiuo metu gyventojams nurodoma kaina yra orientacinė, skirta apsvarstyti priimant sprendimą. Tiksli kaina paaiškės po konkursų. Apklausų biuleteniuose pateikiama orientacinė kaina, apklausus tris tiekėjus.

Suprantame, kad karantinas nėra palankiausias laikas, esant šiai situacijai, tačiau jis gali tęstis dar ilgai, o dėl to nukentėtų patys gyventojai. Fiziniai darbai, jei gyventojai pritartų, būtų atliekami maždaug vasaros pabaigoje", – apie tai, kodėl apklausą dėl darbų nuspręsta organizuoti dabar, komentavo "Būsto valdos" direktorius Rokas Drąsutavičius. Tačiau liko neaišku, kodėl paraiška nebuvo teikta dar prieš karantiną.

Jis aiškino, kad darbus esą atlikti būtina, kadangi namo šilumos punktas yra senas, neautomatizuotas, o šildymo sistema neatitinka privalomųjų šilumos ūkio priežiūros taisyklių. Pasak "Būsto valdos" vadovo, šiuo metu minėtame name šiluma pasiskirsto netolygiai: vieni butai yra perkaitinami, kituose temperatūra vos siekia higienos normų keliamus reikalavimus.

"Gyventojams siūlomas šilumos punkto modernizavimas, įdiegiant nepriklausomą šildymo sistemą, šildymo ir karšto vandens stovuose sumontuojant balansavimo įrangą. Įvykdžius šiuos darbus, būtų galimą reguliuoti šilumnešio kiekį, tiekiamą į šildymo stovus, palaikyti karšto vandens temperatūrą. Reikia pažymėti, kad šie darbai yra minimalūs, kuriais būtų galima užtikrinti šilumos energijos taupymą", – apie tai, kokie darbai apima mažąją renovaciją, nurodė R.Drąsutavičius.

Jis nurodė, kad tokia renovacija yra pigesnė, nei siekiant sutvarkyti visą šilumos sistemą. Pašnekovas teigė, kad šiuo metu parinktos priemonės leidžia pretenduoti į valstybės paramą pagal mažosios renovacijos programą, kuri gyventojams užtikrintų tolygų temperatūros paskirstymą pastate, energijos taupymo naudą bei leistų sumažinti sąskaitas.

"Gyventojams pageidaujant, galima organizuoti ir visos šilumos sistemos atnaujinimą, tačiau tam reikės maždaug penkis kartus didesnio biudžeto. Šiuo metu "Būsto valda" nėra gavusi iš gyventojų tokių pageidavimų", – apie tai, kodėl tvarkoma tik dalis sistemos, o ne visa, komentavo būsto administratorius.

"Būsto valda" nurodo, kad paraiškas reikia teikti iki liepos 1 d., todėl būtent dabar ir klausia gyventojų nuomonės.

Galioja nuo pernai

BETA "Kauno dienai" patvirtino, kad norint gauti valstybės paramą atlikti mažąją renovaciją, paraiškas galima teikti iki liepos 1 d. Tokį terminą nurodė Aplinkos ministerija ir karantino metu jis, bent jau kol kas, nebuvo pratęstas. Tačiau BETA atstovai nurodė, kad gyventojai paraiškas galėjo teikti ir anksčiau, dar gerokai prieš karantiną.

"BETA dar praėjusių metų pabaigoje paskelbė kvietimą teikti paraiškas mažajai renovacijai – vidaus šildymo ir karšto vandens sistemoms modernizuoti", – apie tai, kad gyventojai dokumentus galėjo tvarkytis nebūtinai paskutinę minutę, nurodoma BETA atsiųstame komentare.

Norint gauti valstybės paramą, daugiabučiuose namuose turi būti pakeisti elevatoriniai šilumos punktai į naujus automatizuotus punktus arba atnaujinti jau seniau sumontuoti automatiniai punktai, kurie nepalaiko nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje.

"Pasirinkus bet kurį variantą, privalomas balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimas. Šiame kvietime valstybės parama numatyta ir tokioms priemonėms, kaip radiatorių keitimas, termostatinių ventilių įrengimas, vamzdynų keitimas, individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas, išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas ir kt. Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti energinio efektyvumo didinimo priemones numatyta 30 proc. valstybės parama", – apie tai, kokie darbai gali būti atlikti mažosios renovacijos metu, nurodė BETA.

Pagal sąlygas, projektas turi būti įgyvendintas per 12 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo su BETA. Esant poreikiui, šis terminas gali būti pratęstas dar 6 mėnesiams.