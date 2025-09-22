Vairuotojai, dėmesio: atsivėrė smegduobė!

Portalo kauno.diena.lt skaitytojas Albertas pranešė, kad Kalniečių gatvėje, netoli 22-uoju numeriu pažymėtu namu, atsivėrė didelė ir pavojinga įgriuva. Žmonės į ją įsmeigė raudoną šluotą, kad ši atkreiptų vairuotojų dėmesį. Tačiau net ir paženklinus duobę, ji gali tapti pavojingais spąstais, nes vanduo išplovė važiuojamosios dalies pamatus, netoli iš anksčiau stovi pastatyti automobiliai. Be to, dalis praeivių specialiai lipa ant įgriuvos kraštų, o tai gali paskatinti dar didesnę griūtį.
„Po asfaltu išplauta ne tik stovinčių automobilių eismo juosta, bet ir dalis vienpusio eismo kelio. Yra didelė rizika, kad asfaltas, kuris šiuo metu laikosi tik „ant plauko“, dar labiau įgrius ir sukels autoįvykį.
Yra didelė rizika, kad asfaltas, kuris šiuo metu laikosi tik „ant plauko“, dar labiau įgrius ir sukels autoįvykį.
Situacija taip pat kelia rimtą pavojų mažiems vaikams, kurie čia dažnai praeina, smalsauja ar net užlipa ant važiuojamosios kelio dalies pafotografuoti ar tiesiog pažiūrėti, kokio dydžio ar gylio yra smegduobė. Tokiu atveju vaikai gali įgriūti į duobę ar būti partrenkti automobilių“, – apie tai, kad pavojinga smegduobė gali dar pridaryti bėdų, kalbėjo skaitytojas Albertas.
„Kauno dienos“ skaitytojo vaizdo įrašas
Primename, kad dalis Kalniečių gatvės vis dar remontuojama, todėl vietomis ribojamas automobilių eismas.
Kauno miesto savivaldybės specialistų paprašėme pakomentuoti, ar atsivėrusi smegduobė yra jau sutvarkytoje Kalniečių gatvės dalyje, galbūt buvo padaryta kokių nors technologinių klaidų, dėl ko ir įlūži asfaltas. Taip pat teiravomės, kada įgriuvą planuojama sutvarkyti. Gavus komentarą, tekstą papildysime.
Naujausi komentarai