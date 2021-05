VGTU – neviltyje? Kaune jų savireklama startavo su ne vieną įaudrinančiu klausimu

„Mano kaimas yra krutesnis už tavo kaimą: VGTU reklamuoja Vilnių Kauno sąskaita! Jo... Matyt daugiau savo pridėtinių verčių nerado. Tai siūlau naują VGTU šūkį: „VGTU – we suck, but Vilnius is lovely!“ – feisbuke įsiuto Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas.

Lietuviškai jo siūlomas šūkis skambėtų maždaug taip: „VGTU – mes nieko verti, bet Vilnius – mielas“.

Tokią A. Lašo reakciją išprovokavo pastebėti Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), bekeičiančio pavadinimą į VILNIUS TECH, reklaminiai plakatai.

Plakatuose klausiama „Ar tikrai esi ten, kur turi būti?“, „Ar tikrai nori Kaune praleisti keturis metus?“. Klausimai su VILNIUS TECH logotipais atsirado stenduose, esančiuose aplink KTU padalinius.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Komentatoriams užkliuvo ir teksto esmė, ir gramatika. „Keturis metus“ neblogai apibrėžia tokios reklamos lygį“, – pastebėjo Antanas, pasigedęs su žodžiu „metai“ vartotinos daugiskaitinės skaitvardžio formos.

Ir tai ne vieninteliai klausimai, kurie glumina žmones. „Dar ir tokį plakatą VILNIUS TECH yra sumeistravę“, po nuotrauka su plakatu „Kam studijuoti praeitį, jei gali studijuoti ateitį?“ pakomentavo Ramunė. Tik nenurodė, kuriame mieste ši reklama. Dar kitas internautas pastebėjo, kad tokia reklama itin tiktų ant konkurentų universiteto Istorijos fakulteto sienos.

Feisbuko nuotr.

KTU Rinkodaros ir komunikacijos departamento direktorius Šarūnas Bulota portalui kauno.diena.lt reklaminius VILNIUS TECH tekstus vertino kaip desperatiškas pastangas.

„Džiugu, kad kolegos iš sostinės technikos universiteto mato tokią didelę grėsmę, kad būsimieji studentai renkasi studijas Kaune, o ne Vilniuje, ir imasi tokių desperatiškų veiksmų bandydami paveikti šias tendencijas“, – teigė Š. Bulota.

Šarūnas Bulota/KTU nuotr.

„Šiuos rinkodarinius veiksmus vertiname kaip KTU ir kitų Kauno aukštųjų mokyklų gero darbo įvertinimą, o sparčiai besivystantis Kaunas tampa vis stipresniu traukos centru stojantiesiems. Tai, matyt, ir gąsdina VGTU, todėl atsakymas į kolegų reklaminiuose stenduose keliamus klausimus yra labai paprastas ir aiškus: „Taip“, – konstatavo KTU atstovas.

VILNIUS TECH Viešosios komunikacijos vadovė Ilma Cikanaitė tikino, kad „reklaminė kampanija nėra nukreipta prieš kažką“, o plakatuose atsiradusią klaidą pažadėjo ištaisyti.

„Pradėjome priėmimų reklaminę kampaniją ir jauno žmogaus retoriškai klausiame „Ar esi ten, kur turi būti?“, „Ar tikrai nori ketverius metus praleisti Kaune?“, „Ar tikrai nori ketverius metus praleisti Šiauliuose“?, „Kam studijuoti praeitį, jei gali studijuoti ateitį“ ir t.t. Tai žaismingas ir drąsesnis būdas patraukti jaunosios auditorijos dėmesį, paskatinti juos pamąstyti ir pakviesti studijuoti VILNIUS TECH. Reklaminė kampanija neneigia, ji klausia“, – bandė aiškinti pašnekovė.

Komentaras

Tomas Jarusevičius,

Kauno miesto mero patarėjas ryšiams su visuomene

Šis rinkodarinis ėjimas su jame keliamais klausimais ir smulkia kalbos klaida vertas labai trumpo atsako – vos vienu žodžiu: „Taip!“ Tą kasmet patvirtina tūkstančiai stojančiųjų iš visos Lietuvos (ir ne tik), kurie studijoms renkasi būtent Kauną. Turime ir papildomų argumentų, kodėl Kauno universitetai šiemet neabejotinai bus prioritetų sąrašo viršuje. Jaunimas tai puikiai žino: artėjant 2022-iesiems – Europos kultūros sostinės metams, – mūsų augantis miestas taps dar pilnesnis gyvybės ir veiksmo. Todėl galima nesunkiai suprasti bei pateisinti sostinės aukštosios mokyklos mėginimą bet kokiais būdais atkreipti dėmesį į save. Gana rizikingas bandymas, galintis nulemti priešingą rezultatą. VGTU atstovus mielai pakviestume atvykti ir pamatyti šiandieninį Kauną. Tai turėtų įkvėpti kūrybiškumo.

Plačiau apie tai, kodėl ir po ketverių metų norisi likti Kaune: https://karjerakaune.lt/