 Vidas Mačiulis iš ligoninės pasiuntė padėkos žinutę

Vidas Mačiulis iš ligoninės pasiuntė padėkos žinutę

2026-07-26 16:40 klaipeda.diena.lt inf.

Garsus sporto žurnalistas, laidos „Krepšinio pasaulyje“ kūrėjas Vidas Mačiulis ketvirtadienį atsidūrė LSMU Kauno klinikų reanimacijoje. Sekmadienį kaunietis pranešė, kada bus išleistas į namus, ir skyrė padėkos žodžius.

Vidas Mačiulis
Vidas Mačiulis / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Primename, kad kaip anksčiau pranešė portalas žmonės.lt, V. Mačiuliui buvo skubiai atlikta širdies kraujagyslių stentavimo procedūra.

Socialiniame tinkle žinomas vyras dėkojo visiems, kuriuos sujaudino jo netikėta širdies problema.

„Dėkoju už atsiųstus nuoširdžius palaikymo žodžius ne tik Lietuvoje, bet ir Airijoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Kinijoje, Latvijoje, Rusijoje gyvenantiems mūsų tautiečiams, kurie linki man kuo greičiau pasveikti. Išklausiau ir įvykdžiau Jūsų geranoriškus reikalavimus. 

Rytoj ramiu žingsniu, kaip ir šiandien, eisiu į namus, kurie pasiekiami per 10 minučių. 

Atsiprašau tų, kuriuos nuvyliau, ir, tikiu, dar gyvensiu. Jie niršo, kai mane pirmą kartą gyvenime Lietuva pagerbė kunigaikščio Gedimino ordinu, kurie siekia, kad nebūčiau TV „Krepšinio pasaulyje”, nevadovaučiau Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriui, o svarbiausia, tylėčiau, matydamas negeroves ir į akis pasakant savo nuomonę. O gal dėl ir tos ligos mane užklumpa? Bet vis dar neįveikia!“ – rašė V. Mačiulis.

Garsus žurnalistas taip pat dėkojo medikams, bičiuliams, artimiesiems ir nepažįstamiems, kurie „padeda gyventi ir kovoti“.

Šiame straipsnyje:
Vidas Mačiulis
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