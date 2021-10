Vilijampolės gyventojai stebi neeilinį vaizdą: buvusiame šilko kombinate statomas naujas kaminas

Intensyvūs darbai

Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Vilijampolė šiandien“ žmonės pasidalijo vaizdais, kaip kranas kelia naująjį nerūdijančio plieno kaminą, kuris buvusioje šilko kombinato teritorijoje pakeis senąjį.

Nuotraukose matyti, kaip kranas kelia visą vientisą kaminą, jis iš karto montuojamas senojo vietoje. Darbininkai reguliuoja, kad naujas kaminas būtų pastatytas į jam skirtą vietą bei tinkamai sumontuotas bei būtų galima jį išbandyti, o vėliau – ir tinkamai naudoti katilinės reikmėms.

Dalis Vilijampolės gyventojų svarstė, ar tikrai dabar bus viskas tvarkoje, o gal kaip tik vieta prarado savo unikalumą, mat raudonų plytų kaminas iš tolo buvo matomas, o naujasis nerūdijančio plieno kaminas esą niekuo neišskirtinis.

Mūrą keičia plienas

Dar vasarą „Kauno dienai“ Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos (VTPSI) atstovai aiškino, kad mūrinis kaminas, stovėjęs buvusiojo šilko kombinato teritorijoje, jau buvo netinkamas eksploatuoti, todėl buvo demontuotas. Dabar jo vietoje kyla naujas nerūdijančio plieno kaminas.

Projekte buvo nurodyta, kad AB „Kauno energija“ priklausančioje šilko kombinato katilinėje, esančioje adresu Varnių g. 48, buvo šeši katilai ir trys ekonomaizeriai, kurių išeinantys dūmai buvo įvesti į bendrą mūrinį 50 m aukščio dūmtraukį, kuris šiuo metu jau nugriautas. Jo vietoje ir statomas naujasis objektas. „Dūmtraukis buvo pastatytas 1954 m. Kadangi mūrinis dūmtraukis buvo eksploatuojamas gana seniai ir jau buvo prastos būklės, nuspręsta jį demontuoti ir suprojektuoti bei pastatyti naują 40 m aukščio metalinį dūmtraukį su nerūdijančio plieno vidiniu įdėklu, skirtu drėgniems dūmams. Dūmtraukį numatyta pastatyti demontuojamo mūrinio dūmtraukio vietoje, panaudojant esamą mūrinio dūmtraukio pamatą“, – vasarą apie kamino pokyčius aiškino VTPSI.

Kamino griovimo darbai – ne vieninteliai pokyčiai buvusio šilko kombinato vietoje. Dar 2013-aisiais miesto savivaldybė leido vienai įmonei remontuoti Neries kr. 16 veikiantį administracinį pastatą. Kitąmet leista dar vienai bendrovei atlikti pokyčius. Ši šilko kombinato vietoje dalį gamyklos patalpų rekonstravo į administracines. Tai rodo, kad buvusi gamykla jau gerokai pakeitė veidą ir veiklos pobūdį.

Klestėjimo metas

Kaip skelbia Architektūros ir urbanistikos centras, intensyviai besiplečiant „Kauno audiniams“, 1951 m. atidarytas naujas cechas Vilijampolėje. Šiame ceche sumontuotos pačios naujausios audimo staklės ir kiti įrengimai. 1953 m. cechas pagamino pirmąją produkciją.

Dar po trejų metų, didėjant produkcijos apimtims, Vilijampolės cechas atsiskyrė nuo „Kauno audinių“ ir tapo savarankiška įmone – Kauno pliušo-šilko kombinatu, kuriame pirmą kartą Lietuvoje pradėti gaminti įvairus aukštos kokybės pliušo audiniai. 1960 m. šis kombinatas jau buvo viena stambiausių respublikoje pramonės įmonių.

Septintajame-aštuntajame dešimtmečiais kombinatas dar labiau išsiplėtė ir per dieną išausdavo apie 38 tūkst. m audinių, o per metus fabrike būdavo išaudžiama apie 30 mln. m šilko. To meto gamykla pasižymėjo naujausia technika ir galimybėmis austi įvairius audinius. Tačiau, sovietiniais metais aukso amžių išgyvenęs šilko kombinatas, atkūrus nepriklausomybę, prarado savo patrauklumą ir konkurenciją, todėl, laikui bėgant, mažėjo užsakymų ir gamykla buvo uždaryta.