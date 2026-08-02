 Vilkija šventė 600 metų jubiliejų

Vilkija šventė 600 metų jubiliejų

2026-08-02 16:30 klaipeda.diena.lt inf.

Praėjusį savaitgalį Vilkija minėjo garbingą 600 metų jubiliejų – sukaktį, primenančią turtingą miesto istoriją ir žmones, kurie ją kuria šiandien. Pirmąją šventės dieną miestą užliejo kultūra, muzika ir ypatinga bendrystės dvasia.

Startas: iškilmingas Vilkijos 600 metų jubiliejaus minėjimas prasidėjo eitynėmis.

Nuo vidurdienio įvairiose Vilkijos erdvėse vyko koncertai, spektakliai, edukacijos ir kūrybinės veiklos. Miesto parke šurmuliavo mugė, veikė pramogos vaikams ir jaunimui.

Iškilmingas Vilkijos 600 metų jubiliejaus minėjimas prasidėjo bendruomenės eitynėmis. Orkestro lydimi miesto įstaigų, organizacijų, meno kolektyvų atstovai, gyventojai ir svečiai žygiavo Vilkijos gatvėmis iki miesto parko, taip pagerbdami visas kartas, kūrusias ir puoselėjusias miestą.

Kulminacija: šventę vainikavo specialiai Vilkijos 600 metų jubiliejui sukurtas muzikinis spektaklis „Vilkijos legenda“.
Kulminacija: šventę vainikavo specialiai Vilkijos 600 metų jubiliejui sukurtas muzikinis spektaklis „Vilkijos legenda“. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Jautriu šventės akcentu tapo bendra vilkijiškių daina, kurios pusę metų mokėsi įvairaus amžiaus miestelio gyventojai. Drauge suskambę balsai tapo gražiu bendrystės simboliu ir dar kartą parodė, kokia vieninga ir savo kraštą mylinti yra Vilkijos bendruomenė.

Šventėje dalyvavo švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, vicemerai Snieguolė Navickienė ir Laurynas Dilys, administracijos direktoriaus pavaduotoja Rūta Černiauskienė, tarybos nariai ir kiti garbūs svečiai.

„Vilkijos 600 metų jubiliejus – tai ne tik žvilgsnis į garbingą miesto praeitį, bet ir žvilgsnis į ateitį. Svarbiausia Vilkijos vertybė yra čia gyvenantys žmonės, kurie myli savo kraštą, jį kuria ir kasdieniais darbais rašo naujus jo istorijos puslapius. Tikiu, kad ir dabartinė, ir ateinančios kartos tęs šią gražią Vilkijos istoriją“, – kalbėjo V. Makūnas.

Kartos: scenoje karaliavo įvairaus amžiaus atlikėjai.
Kartos: scenoje karaliavo įvairaus amžiaus atlikėjai. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Taip pat buvo įteiktos padėkos Vilkiją garsinantiems, jos istoriją, kultūrą ir tradicijas puoselėjantiems ir savo darbais miestui nusipelniusiems žmonėms.

„Kiekvieno miestelio istoriją kuria žmonės – ir tie, kurie čia gimė, augo, ir tie, kurie Vilkiją savo namais pasirinko visai neseniai. Savo darbais, kultūros, sporto ir akademiniais pasiekimais jūs kuriate ne tik šiandienos, bet ir ateities Vilkiją. Tegul šis jubiliejus įkvepia naujiems darbams, kad Vilkija ir toliau klestėtų“, – linkėjo R. Popovienė.

Žiūrovai: geras oras leido įsitaisyti tiesiog ant žolės.
Žiūrovai: geras oras leido įsitaisyti tiesiog ant žolės. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Vakaro kulminacija tapo specialiai Vilkijos 600 metų jubiliejui sukurtas muzikinis spektaklis „Vilkijos legenda“. Scenoje susipynė Vilkijos istorija ir legendos, meilės, kovos ir bendrystės temos. Pagrindinius vaidmenis atliko Gabrielė Kuzmickaitė, Andrius Apšega, Vygantas Bemovas ir Ramūnas Urbietis, o spektaklyje taip pat pasirodė Vilkijos ir Kauno rajono šokių kolektyvai ir viduramžių kariai. Muzika, šokis, sceninis pasakojimas ir specialiai spektakliui sukurta scenografija padėjo naujai atskleisti Vilkijos legendą.

Svarba: ypatingą vaidmenį atliko keltas „Vilkija“.
Svarba: ypatingą vaidmenį atliko keltas „Vilkija“. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Šventinę programą tęsė Donato Montvydo ir grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas, o jubiliejinę dieną vainikavo įspūdingas ugnies ir pirotechnikos šou „Liepsnų valdovai“.

Šiame straipsnyje:
Vilkija
600 metų jubiliejus
renginiai
Kauno rajono diena

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