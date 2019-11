Kauniečius viliojo gurmaniško maisto mugė

Lankytojų čia laukė ne tik produktai, be kurių neįsivaizduojamas tradicinis lietuvio stalas, kaip antai juoda duoda, krienai, rūkytas kiaulės kumpis ar rauginti kopūstai. Pilnais maišais automobilių link judėjo ir tie, kurių racione miltai be glitimo, o pienas – be laktozės.

„Viskas rankų darbo! Paskanaukite“ – ant stalo penkis stiklinius indelius rikiavo besišypsantis vyriškis. Iš vieno jų mediniu pagaliuku prekeivis krapštė bazilikų, iš kito – pomidorų pesto. Likusiais trimis jis viliojo smaližius.

„Čia – ne šokoladas. Skanėsto sudėtyje nėra pridėtinio cukraus ir pieno. Tik datulės, kakavos sviestas ir kokosų aliejus. Panašiu principu pagaminta ir ši karamelė“, – gurmanišką kelionę vyras baigė penktuoju stikliniu indeliu su karamelizuotais svogūnais. Vos už kelių žingsnių kvepėjo dekoruotais kalėdiniais sausainiais ir romu šlakstytais pyragais. Apsukrūs prekeiviai pastaruosius ragino skanauti su intensyvaus skonio braziliška kava.

„Pyragas ir kava – puiki dovana. Juolab, kad tiek vienas, tiek kitas laikys ilgai. Nebent namuose yra smaližių, kurie neleis sulaukti Kalėdų“, – kelias akimirkas dvejojusi pirkėja palūžo.

Iš piniginės vidutinio amžiaus moteris traukė 15 eurų. Dar bene tiek pat ji atseikėjo itališkiems skanėstams ir keliems gabalėliams uzbekiškos chalvos su sezamo sėklomis, pistacijomis ir džiovintomis uogomis.

Jei moterys buriavosi prie saldėsių stalų, vyrai traukė ten, iš kur sklido džiovintos jautienos, koldūnų su aviena ir riebių chačapurių kvapas.

„Duokite man rūkyto sūrio gabalėlį ir dar tą nediduką, su aitriosiomis paprikomis“, – susikrovęs pirkinius į krepšelį, Valdo vardu prisistatęs barzdočius toliau migravo tarp prekystalių. Akimirkai stabtelėjęs prie latviškų riestainių anūkėms, midaus broliui, galiausiai vyras dešimtinę krapštė prie tortų dekoracijų.

„Ir žmonai pabarstukų nupirksiu, ir sau sausainį su kokio nors krepšininko atvaizdu“, – procesą, kaip maistiniais dažais ant delno dydžio skanėsto spausdinama nuotrauka smalsiai stebėjo vyras.

Maisto mugės „Kaunas FOOD“ metu vyko ne tik prekyba, bet ir įvairios paskaitos. Mitybos specialistas Paulius Paulauskas aptarė dažniausius veganizmo mitus, sporto treneris Andžejus Michmelas pasakojo, koks maistas naudingiausias mūsų kūnams ir kokių produktų vertėtų atsisakyti. Knygos „Cukraus detoksas“ autorė Kristina Bondar palietė emocinės priklausomybės maistui temą. „Kaunas FOOD“ miestiečių laukia iki 16 val. Įėjimas nemokamas.