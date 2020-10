Žiema nesustabdys Kauno stadiono rekonstrukcijos

Darbų gausa

Vasaros pabaigoje Kauno miesto savivaldybė pasirašė naują S.Dariaus ir S.Girėno stadiono darbų rangos sutartį su bendrove "Autokausta". Tuoj bus keli mėnesiai, kai stadione vėl dirba sunkioji technika. Domimės, kokie darbai atlikti ir ar jų nesustabdys vėstantys orai.

Pirmieji stadiono rangovai Turkijos bendrovė "Kayi Construction" buvo įvykdžiusi nemažai darbų. Šios bendrovės darbininkai jau buvo demontavę susidėvėjusius elementus, nugriovę dalį gelžbetoninių tribūnų konstrukcijų, nuėmę apšvietimo stulpus ir seną švieslentę. Taip pat jau buvo iškilusios VIP tribūnos, pastatyta automobilių aikštelė. Naujieji rangovai tęsia darbus toliau.

Stadionas turi būti užbaigtas iki 2022 m. vasario. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

"Šiuo metu tęsiami pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų rekonstrukcijos darbai, ardomos senos, statomos naujos. Įrengiami lauko inžineriniai tinklai. Stabdyti darbų tikslo neturime. Jie bus tęsiami ir šaltuoju periodu, išimtį taikysime dienoms, kai bus ypač nepalankios oro sąlygos", – teigė Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius.

Miestiečiai svarstė, kad darbai sustoti gali ne tik dėl artėjančios žiemos, bet ir dėl to, jog "Autokausta" Kauno mieste turi labai daug projektų, tvarko pagrindines gatves, stato kitus objektus. Savivaldybės specialistas tokias kalbas paneigė ir nuramino miestiečius, sakydamas, kad darbuotojų rangovams netrūksta. "Iš bendrovės "Autokausta" negavome jokių signalų dėl jų nepajėgumo vykdyti darbus", – nurodė V.Abramavičius.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Koreguotas projektas

Pro akylų kauniečių akis neprasprūdo ir tai, kad dabar išardytos ir likusios senosios tribūnų konstrukcijos. Iš pradžių buvo skelbiama, kad jos liks ir ant jų bus montuojamos naujos tribūnos. Tačiau planai pasikeitė. Senas konstrukcijas teko demontuoti.

"Tribūnų konstrukcijos nugriautos gavus laboratorijos išvadas apie visišką jų susidėvėjimą. Buvo nurodyta, kad restauruoti jų neįmanoma", – apie projekto pakeitimus užsiminė Statybos valdymo skyriaus vedėjas.

32 mln. eurų – už tiek sutarta, kad "Autokausta" atliks stadiono rekonstrukciją.

Lėšos ir terminai

Specialistas pažymėjo, kad dėl projekto korekcijų ir naujos rangos darbų sutarties teko pakoreguoti ir stadiono rekonstrukcijos sąmatą. Dabar sutarta, kad "Autokausta" projektą įgyvendins už 32 mln. eurų. Tačiau ši suma nebus padengta vien tik iš Kauno kišenės, prie projekto prisidės ir Vyriausybė.

"Darbų kaina koregavosi dėl kelių priežasčių: per pastaruosius ketverius metus nuo tada, kai buvo parengtas stadiono projektas, pakilo FIFA reikalavimų kartelė, padidėjo reikalavimai stadiono apšvietimui, varžybų filmavimo, komentavimo patalpoms, pasikeitė visų stadione numatytų ekranų raiška. Be to, per trejus metus keitėsi ir statybos darbų kaštai", – aiškino V.Abramavičius.

Pasak jo, stadione vyks grandioziniai koncertai, dėl to reikėjo padidinti elektros galią, suprojektuoti atsarginį galios šaltinį – elektros generatorių, stiprinti dangas laikinos scenos pastatymo vietose.

"Atlikus papildomus tyrimus buvo nuspręsta senas konstrukcijas (stadiono cokolinį aukštą) nugriauti ir pastatyti naujas. Visiškai natūralu, kad, pradėjus realius stadiono rekonstrukcijos darbus, susidūrėme su papildomais iššūkiais, nebuvo galima numatyti visų aplinkybių. Tačiau po visų patobulinimų ir atnaujinimų stadionas taps ne tik ekonomiškesnis, modernesnis, bet ir patrauklesnis verslui", – pridūrė Statybos valdymo skyriaus vedėjas.

Šiuo metu ardomos senos konstrukcijos ir statomos naujos. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

BNS skelbė, kad Kauno S.Dariaus ir S.Girėno stadiono rekonstrukcijai iš Valstybės investicijų programos lėšų kitąmet planuojama skirti 2,3 mln. eurų.

"Vyriausybė nuo 2018–2019 m. buvo pažadėjusi stadionui skirti 10 mln. ir nuo tų metų skyrė lėšų: ne iš karto, o po tokią sumą, kurią, buvo matyta, galima panaudoti. Tas 2,3 mln. eurų yra likutis iš tų 10 mln., kuriuos Vyriausybė buvo pažadėjusi tam objektui", – BNS sakė Kauno vicemeras Andrius Palionis.

Pagal sutartį S.Dariaus ir S.Girėno stadionas turi būti pastatytas iki 2022 m. vasario.