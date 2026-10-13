Agresyvus kaunietis nepakluso nei medikams, nei policijai: paaiškėjo daugiau įvykio detalių

Kaip jau pranešta, remiantis minėtomis suvestinėmis, spalio 12-ąją apie 7.40 val. Kaune, Aukštaičių gatvėje, sulaikomas agresyvus vyras, gimęs 1991 m., pasipriešino Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui, gimusiam 2002 m. Pastarasis dėl sukelto fizinio skausmo, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Jam pasipriešinęs asmuo paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, už ką gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Tačiau, panašu, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas neturi perspektyvos, nes portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad smurtautojas greitosios medikų pristatytas į specifinės paskirties ligoninę. O šis incidentas įvyko, jo artimiesiems išsikvietus medikus dėl, kaip įtarta, šios asmens turimo sveikatos sutrikimo paūmėjimo. Tačiau susidūrę su agresyviu jo elgesiu, medikai buvo priversti kviesti pagalbon policiją. Viskas baigėsi tuo, kad vienam iš atvykusių pareigūnų buvo suduoti keli smūgiai į įvairias kūno dalis ir jis net vežtas apžiūrai į gydymo įstaigą. Visa tai, anot policijos atstovės, įvyko prie namo, kuriame gyvena smurtavęs asmuo.
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