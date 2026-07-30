Aiškėja penkiolikmetės žūties per avariją pakaunėje aplinkybės: tragedija įvyko skubant į filmavimą

Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad minėtą ekipažą sudarė Kėdainių ir Kauno rajono gyventojai. Vykusioji į minėtą filmavimą yra 30-metė Kėdainių gyventoja. O nebe pirmos jaunystės „Renault Megane“ vairavęs jo 23 metų savininkas iš Kėdainių rajono Dotnuvos seniūnijos ir kita jo keleivė iš Kauno rajono Vandžiogalos seniūnijos, gimusi 1994 m., – sugyventiniai. Kartu su jais vyko ir dvi šios 32-ejų metų pakaunės gyventojos dukterėčios – 15 bei 13 metų paauglės, kurias ji globoja. Vyresnioji iš jų žuvo.
Ar automobilio vairuotojas buvo blaivus, kol kas atsakymo nėra, nes įvykio vietoje nebuvo galimybės tai nustatyti – skubėta teikti medicinos pagalbą. Vairuotojo kraujo tyrimams paimta tik Kauno klinikose. Tačiau atsakymo iš jų dar nėra.
Be to, kol kas apie šį vairuotoją žinoma tik tiek, kad jis įgijo teisę vairuoti automobilį 2023 metais. Tačiau, ar jo biografijoje – daug Kelių eismo taisyklių pažeidimų, ir, ar jis teistas, teisėsaugininkai dar patiklinti negalėjo.
Tačiau praėjus beveik parai po šio įvykio, jau preliminariai įvardyta, kas galėjo sukelti šį eismo įvykį. Pirminiais duomenimis, dideliu greičiu, sprendžiant iš gana ilgo stabdymo kelio, lėkęs „Renault Megane“ buvo nesuvaldytas, atsiradus kažkokiai kliūčiai. Kadangi, kaip jau užsiminta, tai įvyko ant viaduko, panašu, kad minėta kliūtimi galėjo būti kitas automobilis.
Greitosios medikai, atskubėję į šio įvykio vietą, net keliais ekipažais, teigė, kad likusius gyvus „Renault Megane“ ekipažo keleivius jie išvežė į Kauno klinikas sąmoningus. O policijos atstovės duomenimis, visi jie dėl patirtų daugybinių sužalojimų – stacionarituoti. Portalo kauno diena.lt žiniomis, dominuoja lūžiai.
Remiantis Policijos departamento suvestinėmis apie išskirtiniausius trečiadienio kriminalus, šiame įvykyje mirtinai traumuota penkiolikmetė buvo vienintelė žuvusioji tądien šalyje įvykusiose eismo nelaimėse. Ir tai įvyko apie 15.20 val. kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda 109 kilometre ties Sausinės kaimu, esančiu Kauno rajone – Užliedžių seniūnijoje, kai automobilis „Renault Megane“, vairuojamas vyro, gimusio 2002 m., nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į atitvarus. Viskas baigėsi vienos iš keleivių, kuri buvo gimusi 2011 m., žūtimi. O automobilio vairuotojas bei kitos trys jo keleivės, viena iš kurių gimusi 1996 m., kita – 1994 m., o trečia – 2013 m., paguldytos į ligoninę.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie trečiadienio iškvietimus šią informaciją papildė tuo, kad gavus pranešimą apie ant viaduko apsivertusį automobilį, kuriame gali būti prispaustų žmonių, atvykus į įvykio vietą, rastas ne tik ant stogo apvirtęs ir ant kelio atitvarų pavojingai pakibęs automobilis, bet ir trys jame prispausti žmonės. O dar du gulėjo važiuojamoje kelio dalyje greta automobilio.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad Bendrasis pagalbos centras sulaukė net penkių pranešimų apie šį eismo įvykį. Beveik visi skambinusieji buvo iš pravažiuojančių automobilių. Tik viena apie šį įvykį pranešusi moteris teigė, kad ji sustojo ir gali patikslinti, kad pagalbos reikia penkiems žmonėms. O jos belaukiant vieną iš pripaustųjų automobilyje bando vaduoti žmonės.
Tragiška avarija Kauno rajone
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės, jos kolegos, gelbėję apsivertusio „Renault“ ekipažo narius, taip pat teigė, kad situacija buvo sudėtinga, nes automobilis buvo pavojingai pakibęs ant atitvarų ir galėjo bet kada nukristi žemyn. Pirminiais duomenimis, ant apačioje esančio kito kelio. Ir, nors pirminė informacija buvo, kad apsivertė penkių merginų ekipažas, galiausiai paaiškėjo, kad tarp jų buvo vienas vyras. Jis buvo vienas iš rastų gulinčiųjų važiuojamoje kelio dalyje. Nors ir sunku patikėti, kad šio „Renault Megane“, kaip jau užsiminta, turėjusio lėkti nemažu greičiu, vairuotojas buvo neprisisegęs saugos diržo.
Remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestine, pirmoji metalo laužo krūva virtusiame automobilyje, kurį dar reikėjo traukimo trosų pagalba stabilizuoti, įkalinta jo keleivė ištraukta laukan tik 15.42 val. t.y. už 22 minučių nuo gauto pranešimo apie šį įvykį. Kita jos bendrakeleivė – dar už 12 minučių. Galiausiai – tik 16.10 val. ištraukta ir trečioji, kuri, ugniagesiams gelbėtojams atvykus, jau nerodė jokių gyvybės ženklų.
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