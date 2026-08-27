Aleksotas paskendo dūmuose: apie didžiulį gaisrą pranešė vaikas

Tiršti dūmai Aleksoto padangėje pasirodė rugpjūčio 27 d. apie 14.30 val. Kaip paaiškėjo, užsiliepsnojo Valakų g. esantis dviejų aukštų gyvenamasis namas.
Kaimynystėje gyvenantys žmonės portalui kauno.diena.lt pasakojo, kad name gyvena dvi šeimos.
„Iš pradžių išgirdome pokštelėjimą, tada pamatėme didžiules liepsnas, apėmusias namo stogą“, – pasakojo nerimo apimti gyventojai.
„Kauno dienos“ vaizdo įrašas
Kaimynai teigė, kad ugniagesiai į nelaimės vietą atvyko akimirksniu, tačiau turėjo problemų pasijungiant vandenį nuo vietinio vandens hidranto.
„Matėme, kaip iš degančio namo ugniagesiai išgelbėjo šunį“, – portalui kauno.diena.lt užsiminė nelaimės liudininkai.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovų duomenimis, į nelaimės vietą buvo nedelsiant išsiųstos gausios pajėgos, kol kas apie namo viduje galėjusius būti žmones informacijos nėra.
„Apie gaisrą pranešė vaikas, tik aplinkybes jis nurodė kiek kitokias“, – sakė ugniagesių atstovai ir dar pridėjo, kad gaisras gesinamas penkiais B švirkštais, pasitelkiant ir autokeltuvą, viduje – dvi grandys po du žmones.
Apie 15.15 val. gaisras lokalizuotas, o apie 16 val. – likviduotas. Vyksta ardymo ir perpylimo darbai.
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