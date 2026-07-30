Aleksote – skaudi avarija: motociklininkas perduotas į medikų rankas

Skaitytojai su portalu kauno.diena.lt pasidalijo nuotraukomis. Jose matyti, kad susidūrimas įvyko Veiverių g. ties sankryža su Lygiąja gatve. Pareigūnai dirbo avarijos vietoje.
Kreipėmės į Kauno policiją dėl informacijos. Atstovai nurodė, kad pranešimas apie nelaimę gautas liepos 30 d. 9.05 val.
„Kaune, Veiverių g., susidūrė automobilis „Peugeot“, vairuojamas moters (gim. 1965 m.), ir motociklas, vairuojamas vyro (gim. 1994 m.). Motociklo vairuotojas dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą“, – nurodė policijos atstovai.
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