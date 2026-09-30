Aliarmas Kauno klinikose: pateikė daugiau detalių

„Šiuo metu pastatas dar nėra eksploatuojamas – jame vyksta vidaus įrengimo darbai, todėl pacientams paslaugos čia dar neteikiamos. Incidento metu žmonės nenukentėjo“, – informavo Kauno klinikos.
Įstaiga akcentavo, kad tinkamai suveikė pastate įrengtos priešgaisrinės ir dūmų šalinimo sistemos.
„Nustačius tikslią incidento priežastį, ji bus pašalinta ir bus imtasi kitų reikiamų priemonių, kad tokia situacija nepasikartotų“, – pažymėjo klinikos.
Šiuo metu pastatas dar nėra eksploatuojamas.
Kaip rašė BNS, pirmadienį priešpiet uždūminimas fiksuotas nebaigto penkių aukštų pastato antrame aukšte, buvo suveikusi priešgaisrinė sistema.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, oro tiekimo sistemoje aplink stipriai įkaitusį ortakį svilo izoliacinė medžiaga. Buvo atjungta elektra, dūmai pašalinti įjungus pastate sumontuotą sistemą.
Klinikos šių metų balandį skelbė, kad Infekcinių ligų korpusas baigiamas statyti. Jame numatyta įkurti skubios pagalbos, intensyviosios terapijos ir infekcinių ligų skyrius suaugusiems ir vaikams, atskiras operacines.
Bendra 15 tūkst. kv. m ploto pastato statybų ir įrengimo vertė siekia 53,4 mln. eurų. Iš jų 44,1 mln. eurų finansuojama Europos Sąjungos ir 9,2 mln. eurų – valstybės biudžeto lėšomis.
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